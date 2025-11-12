Любопитно:

"Не искам да съм в националния отбор. Ако мама ме пусне, ще се съглася": Уникално видео на 10-годишната Стили Николова

12 ноември 2025, 18:46 часа 417 прочитания 0 коментара

Стилияна Николова е водещата ни индивидуална състезателка по художествена гимнастика. 20-годишната българка е абсолютна европейска шампионка от 2024 година, като участва и на Олимпийските игри в Париж. И макар в момента да е най-добрата състезателка в националния отбор, само преди 10 години малката Стили не искаше и да чува за това, тъй като това би я лишило от насладата да спортува за забава - без необходимост да подхожда сериозно в тренировъчния процес.

Защо Стилияна Николова не искаше да влиза в националния отбор по художествена гимнастика?

Уникалното видео е от първия епизод на предаването "Аз съм" по БНТ, в което се представят млади български спортни надежди. Когато е на 10 години, Стили застава пред камерата на обществената телевизия, за да разкаже непринудено за своите начинания в гимнастиката. Още тогава на Стилияна ѝ предсказват голямо бъдеще в художествената гимнастика - нещо, което се доказва днес. Но тогава Стили единствено иска да се забавлява, а именно това я отвежда и до върха в спорта.

Стилияна Николова

"Ако почна в националния отбор, идва тежката артилерия"

"Аз не искам да съм в националния отбор, защото сега като не съм в националния отбор, и спортът ми е за забава. Като хоби. Докато като почна в националния отбор, идва тежката артилерия и започва сериозната част. Ако ме поканят в националния отбор? Тогава ще зависи от мама дали ще ме пусне. Аз ще се съглася", споделя 10-годишната Стилияна Николова пред камерата на БНТ през 2015-та. Повече - гледайте във видеото:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Художествена гимнастика Стилияна Николова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес