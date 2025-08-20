Войната в Украйна:

Стилияна Николова стартира силно в квалификациите на Световното по художествена гимнастика

Българската грация Стилияна Николова поведе след изпълненията с обръч и с топка след първите два потока в квалификациите на 41-вото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Другата ни представителка - Ева Брезалиева, е осма до момента. За финала в многобоя се класират първите 18 състезателки. Най-добрите осем пък ще определят шампионите на съответните уреди. По всяка вероятност Николова ще е сред тях на обръч и топка.

Стили игра много силно и с актив от 58.750 точки (29.350 на обръч и 29.400 на топка) оглави класирането за индивидуалния многобой. Първите 18 грации от пресявките (сумиране на трите най-добри резултата) ще определят новия световен шампион в многобоя в петък. Възпитаничката на Валентина Иванова е с два първи по сила резултата - 29.350 (трудност 12.800; артистичност 8.350; изпълнение 8.200) на обръч и 29.400 (12.800; 8.200; 8.400) на топка.

Най-добрите осем на всеки уред се класират за финалите в неделя, но по всяка вероятност Стилияна Николова ще бъде сред тях на двата уреда. Другата българка Ева Брезалиева стартира също стабилно и със сбор от 55.500 (28.150 на обръч и 27.350 на топка) заема временно осмо място. Грацията, водена от Бранимира Маркова, на обръч получи 28.150 (12.600; 7.700; 7.900), а на топка - 27.350 (12.000; 7.400; 8.000).

Втора засега е Рин Кийс (САЩ) с 57.00 точки (28.900 обръч и 28.100 топка), а трета - Тахмина Икромова (Узбекистан) с 56.700 (28.400 и 28.300). Предстоят съчетанията от поток C и D, където ще играят представителките на Италия, Испания, Украйна, Германия и други, след което ще стане ясно временното класиране в първия ден на квалификацията и финалистките на обръч и на топка.

Джем Юмеров
