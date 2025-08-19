Actualno.com вече позна веднъж: Кой ще спечели Световното първенство по художествена гимнастика (ВИДЕА)

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

На 20 август 2025 г. стартира 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика. То ще се проведе в Рио де Жанейро и е най-важното състезание за сезона. Първенството ще отбележи своеобразен рекорд. Заявка за участие са подали 76 федерации от 5 континента. България ще бъде представена от състезателките в индивидуалната надпревара Стилияна Николова и Ева Брезалиева и ансамбъл жени в състав: София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова. Те ще бъдат подкрепени от треньорския състав: Бранимира Маркова и Валентина Иванова, старши треньора на ансамбъл-жени Весела Димитрова и нейния помощник Ясена Стойнева.

Големите

Световното първенство ще събере най-големите звезди на художествената гимнастика, както в индивидуалната, така и при ансамблите. Освен българките сред най-добрите гимнастички ще видим Олимпийската шампионка Дария Вартоломеев, украинската звезда Таисия Онофрийчук, бронзовата медалистка от Париж 2024 София Рафаели. За призовите места ще се борят Вера Туголукова (Кипър), Лусия Гонзалес и Алба Баутиста (Испания), Барбара Домингос и Джованна Сантос (Бразилия), Мейтал Сумкин и Даниела Муниц (Израел), Тара Драгаш (Италия), Лиляна Левинска (Полша), Хатиже Гьокче Емир (Турция), Полина Карика (Украйна), Меган Чу и Рин Кийс (САЩ), Анастасия Саранцева и Тахмина Икромова (Узбекистан). От ансамблите ще участват представителките на Бразилия, Китай, Испания, Израел, Италия, Япония, Казахстан, Турция, Украйна, които са сред най-добрите в света.

Битката

Трудно е да се прогнозира коя гимнастичка ще вземе златото. След изминалите състезания през сезона се видя, че силите сред най-добрите Стилияна Николова, Таисия Онофрийчук, Дария Вартоломеев и София Рафаели са изравнени. Както по-рано Actualno.com прогнозира повечето първи места на състезанията през 2025 г. спечели украинската гимнастичка Таисия Онофрийчук, но и тя имаше своите не толкова силни моменти. Съчетанието й с топка е ново и не толкова стабилно.

Стилияна Николова има четири нови съчетания с изключителна трудност, която все повече овладява във времето. София Рафаели също е последователна в стабилността си с приближаването на Световното първенство. Дария Вартоломеев, характерна със своята стабилна и чиста игра наскоро спечели националното първенство на Германия, която представлява. Това са четирите гимнастички, които имат равни шансове да станат Световни шампионки. Ако Стилияна Николова изиграе съчетанията си без грешка и съдиите отсъждат честно, то титлата ще бъде в нейните ръце. 

Изненади

Всяко голямо състезание е огромно предизвикателство за психиката на състезателките и ако някоя от фаворитките допусне грешка, това е шанс за другите да заемат по-високо място в класирането. Стабилно и успешно изиграване на композициите си в последните месеци показа дебютантката при жените състезателката на Израел Мейтал Сумкин. Рийн Кийс от САЩ, която е шампионка в многобоя на Панамериканската лига също би могла да се намеси в битката за медалите. Представителката на домакините Барбара Домингос вероятно ще се бори за отличие. Много ни се иска българската гимнастичка Ева Брезалиева да има своя звезден час, придружен с медал. Ева е уникално явление в гимнастиката, тя усложни съчетанията си и нейната игра е същински спектакъл. Остава и съдиите да го забележат.

Ансамблите

Българският ансамбъл по художествена гимнастика винаги е бил сред най-добрите в света, а през последните години представя и най-сложните композиции. Тази сложност понякога ни лишава от медал. Европейското първенство остави лош спомен и сега съставът е променен. Въпреки краткото време за подготовка ние вярваме, че София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова ще дадат най-доброто от себе си. Силите сред ансамблите са напълно изравнени и световната титла ще се борят, както нашите момичета, така и съставите на домакините Бразилия, Китай (които са олимпийски шампионки) Испания, Израел, Италия, Япония, Казахстан, Турция, Украйна.

Каквито и да са резултатите сред индивидуалните ни състезателки и момичетата от ансамбъла българските фенове ги обичат и подкрепят безрезервно, защото няма съмнение - те са най-добрите!

Програмата

Ето и как ще протече състезанието в българско време.

20.08 (сряда)

15.00 Квалификации обръч и топка - поток А

18.00 Церемония по откриване на състезанието

18.45 Квалификации обръч и топка - поток B (Стилияна Николова и Ева Брезалиева)

22.10 Квалификации обръч и топка - поток C

01.35 Квалификации обръч и топка - поток D

21.08 (четвъртък)

15.00 Квалификации бухалки и лентa - поток B (Стилияна Николова и Ева Брезалиева)

18.45 Квалификации бухалки и лентa - поток A

22.10 Квалификации бухалки и лентa - поток D

01.35 Квалификации бухалки и лентa - поток C

22.08 (петък)

20.30 Индивидуален многобой финал - поток B (10- 18)

23.00 Индивидуален многобой финал - поток A (1-9)

01.20 Церемония по награждаване

23.08 (събота)

20.00 Многобой ансамбли - поток А

23.00 Многобой ансамбли - поток B 🇧🇬

01.15 Церемония по награждаване

24.08 (неделя)

17.00 Финал индивидуално обръч

17.40 Финал индивидуално топка

18.50 Финал ансамбли 5 ленти

20.00 Финал индивидуално бухалки

20.40 Финал индивидуално лента

21.45 Финал ансамбли 3 топки + 2 обръча

