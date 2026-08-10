Страхотен старт за Атлет №1 на България на Европейското! Основният му конкурент отпадна от битката за медалите

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков започна отлично участието си на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Родният представител премина без проблеми през квалификациите на дълъг скок и си осигури място във финала. Битката за медалите в сектора ще се проведе на 11 август, сряда, от 22:16 часа българско време. Шампионатът на Стария континент се излъчва пряко в родния телевизионен ефир по БНТ 1 и БНТ 3.

Саръбоюков демонстрира отлична форма в Бирмингам

Саръбоюков започна убедително, като още в първия си опит се доближи до квалификационната норма от 8.15 метра. Той записа 8.02 без никаква дъска. Този резултат щеше да му осигури класиране, но при втория си опит той си го гарантира, приземявайки се на 8.20 метра. По този начин българинът демонстрира отличната си форма, а и изглеждаше, че има сили в запас. Сега той се е прицелил в първото място, след като през зимата стана европейски шампион на закрито.

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Разочарование за Фурлани

Междувременно един от основните конкуренти на българина - Матиа Фурлани, приключи участието си в Бирмингам по разочароващ начин. Още при първия си опит италианецът се приземи лошо и индикира на своя щаб, че не може да продължи. Впоследствие той бе изведен от пистата в количка. Големият фаворит Милтиадис Тентоглу също премина квалификацията без проблеми. Италианецът Франческо Инцоли оглави класирането със своите 8.34 метра. Другите големи имена, които си осигуриха място във финала, включват Жерсон Балде, Зимон Ехамер и Лестъе Лескай.

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