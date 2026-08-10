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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 10 август 2026 година

10 август 2026, 9:40 часа 916 прочитания 0 коментара
Снимка: iStockphoto
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 10 август 2026 година

Българският телевизионен ефир ще предложи интересни емоции на спортните фенове за начало на новата седмица. В понеделничния ден ще се изиграят последните два мача от четвъртия кръг на Първа лига. Междувременно ще започне Европейското първенство по лека атлетика, на което ще участват шестима българи. Сутрешната и вечерната сесия на шампионата на Стария континент ще бъдат излъчени по родния ефир. Европейското първенство по плуване също продължава.

ТВ програма за 10 август:

09:00 - Снукър: Чайна оупън, първи кръг - Евроспорт 1

12:30 - Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - първи ден - Евроспорт 1

15:30 - Снукър: Чайна оупън, първи кръг - Евроспорт 1

19:00 - Футбол: Ботев Враца - Славия, Първа лига - Диема спорт

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19:30 - Плуване, европейско първенство - БНТ 3

21:00 - Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - първи ден - Евроспорт 1, БНТ 3

21:15 - Футбол, Ботев Пловдив - Спартак Варна, Първа лига - Диема спорт

22:00 - Футбол, Плимут - Екзитър, Купа на Лигата - Диема спорт 2

01:00 - Тенис, турнир в Монреал - МАХ Спорт 1

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Лека атлетика Плуване Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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