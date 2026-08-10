Шампионът във Формула 2 е все по-близо до място във Формула 1

Това лято битката за всяко едно място във Формула 1 се очертава да бъде жестока. Към този момент девет пилоти нямат гарантирана позиция на стартовата решетка за следващия сезон. Докато някои познати фигури се надяват да се върнат в най-комерсиалната автомобилна надпревара, новите звезди дебнат за своя шанс за пробив. Българският пилот Никола Цолов, който е лидер в класирането на Формула 2, е сред основните фаворити за промоция. Неговият конкурент Рафаел Камара също е в челните позиции.

Ожесточена битка за свободните места във Формула 1

Междувременно миналогодишният шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли също изглежда все по-близо до място на пълен работен ден. 21-годишният пилот вдигна титлата миналата година с отбора Инвикта, като по този начин се превърна в осмия пилот в историята, триумфирал още в дебютния си сезон. След това той беше награден с място в Макларън, където стана резервен пилот на Ландо Норис и Оскар Пиастри. Като част от този опит младият италианец вече е участвал в няколко сесии от първата свободна тренировка, като тази година е карал както на пистата "Каталуния", така и на "Хунгароринг".

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От Макларън са напълно наясно с огромния талант, с който разполагат, а шефът на отбора Андреа Стела е решен да му осигури място във Формула 1 още през следващата година. Наскоро Стела беше попитан за младия пилот: "Лео показва голяма зрялост в подхода си към Формула 1. Досега той винаги е бил много прецизен и внимателен в подготовката за всеки тест, без да прекалява, а вместо това работи стъпка по стъпка с голямо усърдие. Нашите инженери са много доволни от напредъка му при всеки тест и от представянето му в двете сесии за свободна тренировка. Смятам, че неговият път в нашата програма за развитие на пилоти протича точно така, както трябва, и се надяваме, че скоро тя ще му предостави нови възможности за развитие."

Спрягат Форнароли за Хаас

Макар Макларън да проявява дългосрочен интерес към развитието на Форнароли, има информации, че отборът може да го даде под наем за сезон 2027 във Формула 1. GPblog съобщава, че италианският пилот поглежда към място в Хаас през следващата кампания и може да бъде избран да замести Естебан Окон в състава на отбора. Твърди се, че мениджмънтът на Форнароли се опитва да му осигури място в американския тим, което би му позволило да натрупа безценен опит и да се състезава редом с Оливър Беърман. Макларън подкрепя идеята Форнароли да кара за друг отбор на този етап от кариерата си и би бил готов да одобри преотстъпването му.

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