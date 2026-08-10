Джанлоренцо Бленджини обяви промени в националния отбор на България преди Европейското в София

Българският национален отбор по волейбол се подготвя за участието си на Европейското първенство пред родна публика. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в София, България, между 9 и 22 септември. След второто място на Световното във Филипините миналата година, "лъвовете" са се прицелили в ново престижно класиране, а защо не и в титлата на Европа. На старта на втората седмица от подготовката на отбора селекционерът Джанлоренцо Бленджини обяви промени в състава.

Промени в националния отбор преди Евро 2026

Подготовката на "лъвовете" протича в "Арена СамЕлион" в Самоков. Седмица след началото на лагера Бленджини обяви няколко големи промени. Към отбора се присъединява централният блокировач Лазар Бучков. Той отсъстваше, тъй като наскоро получи контузия в глезена. Сега обаче вече е възстановен и ще бъде на разположение на италианския специалист. В групата влиза още един централен блокировач. Става въпрос за Димитър Пейчинов, който бе част от националния отбор в последния етап от Лигата на нациите.

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Междувременно Борис Начев отпадна от сметките на Бленджини, тъй като получи контузия. Този състав ще продължи подготовката си в Самоков до 28 август. След това, на 25 и 26 август, България ще изиграе две контролни срещи с Чехия. Следващият етап от подготовката ще бъде в София, където на 1 и 2 септември националният отбор ще проведе още две проверки срещу Сърбия преди началото на Европейското.

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