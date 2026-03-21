Гимнастичка, отказала се след Игрите в Париж, се завръща в българския ансамбъл за Световната купа в София

21 март 2026, 12:15 часа
Българският ансамбъл по художествена гимнастика ще излезе в различен състав на предстоящата първа Световна купа за сезона. От 28 до 30 март столичната "Арена 8888" ще бъде сцена на някои от най-добрите гимнастички от цял свят. България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара, а ансамбълът ни ще се бори в конкуренция на 22 отбора пред родна публика.

Операция на една от тиулярките върна бивша звезда в ансамбъла

Досегашният състав на ансамбъла ще претърпи сериозна промяна. От вчерашното представяне пред медиите стана ясно, че страната ни ще разчита на Рая Божилова, София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова. Впечатление направи отсъствието на Марграрита Василева. Впоследствие старши треньорът на ансамбъла Весела Димитрова разкри, че гимнастичката се е подложила на операция. Тя допълни, че интервенцията не е свързана с контузия и проблемът вече е отстранен.

По тази причина Магдалина Миневска прави завръщане в ансамбъла. Припомняме, че тя бе част от отбора, който завърши на 4-о място на Олимпийските игри в Париж. След участието си във френската столица, три грации, сред които и Миневска, решиха да прекратят състезателната си кариера. От стария състав останаха само София Иванова и Рейчъл Стоянов. Сега обаче Миневска се завръща сред титулярите и за двете съчетания. Рая Божилова пък ще участва само в едната композиция. Весела Димитрова изяви надеждата си, че Маргарита Василева ще се завърне за Световната купа в Баку, която ще се проведе межди 17 и 19 април.

Нови съчетания за ансамбъла ни

Весела Димитрова сподели пред медиите, че е доволна от новите съчетания и вярва, че с времето момичетата ще ги усъвършенстват. Композицията с пет топки ще бъде на класическа музика - Реквием на Джузепе Верди. Другото съчетание - с три обръча и два чифта бухалки, пък ще бъде на фона на саундтрак на електронна игра в съчетание с Мистерията на българските гласове.

Припомняме, че ансамбълът ни претърпя трудна 2025-а година и ще се надява да компенсира за изпуснатите отличия през настоящата. Новият отбор в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Сузан Пуладиан, Даная Атанасова и Виктория Георгиева дебютира именно пред на Световната купа пред родна публика. Момичетата на Весела Димитрова останаха на крачка от медалите в многобоя, но заслужиха първото място при изпълнението си с пет ленти в следващия ден. След разочароващо представяне на Европейското първенство в Талин и Световното в Рио де Жанейро опитната треньорка каза, че ще има промени по състава и това вече си проличава.

Дария Александрова Отговорен редактор
Художествена гимнастика Световна купа по художествена гимнастика Български ансамбъл по художествена гимнастика Магдалина Миневска
