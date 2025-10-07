Страхотно! Младо българско момиче спечели злато на престижен турнир по бокс в Испания

Валя Николаева донесе златен медал за България от престижния международен турнир по бокс "Боксам", съобщиха от федерацията. Талантливата българска боксьорка се окичи с отличието в категория до 46 килограма.

Победа за Валя Николаева на турнира "Боксам"

На ринга в Ла Нусия, Испания, Николаевае надигра убедително представителката на домакините Кора Гонсалес де Пас. Под наставленията на Детелин Далаклиев (старши треньор) и Пейчо Багдатов, Николаева не остави шансове на испанката и грабна златото.

Освен нея в Ла Нусия ще боксират още български млади таланти, сред които Николай Карабойков (48 кг), Славчо Григоров (50 кг), Зигфрит Сашев (52 кг), Стоян Христосков (54 кг), Ивайло Колев (60 кг), Николай Николаев (63 кг), Антонио Боцев (70 кг) и Мартин Кордев (75 кг).

