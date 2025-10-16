Съперникът на Кобрата има само две загуби - едната е от Олександър Усик

Кубрат Пулев ще се изправи срещу много сериозен опопент в защита на регулярната световна титла на WBA. 32-годишният Мурат Гасиев има само две загуби в 35 срещи, а една от тях идва срещу най-добрия боксьор в света в последните години - Олександър Усик. Абсолютният световен шампион в тежка категория прекъсва серия от 27 мача без загуба на Гасиев, за да го победи със съдийско решение на професионалния ринг през 2018-а.

Мурат Гасиев загуби от Усик в 12 рунда през 2018-а

Именно с победата си над Гасиев Олександър Усик стана първият боксьор, който притежава едновременно четири шампионски пояса в полутежка категория. Украинецът не успя да нокаутира Гасиев в 12-те рунда на Олимпийския стадион в Москва, но пък контролира целия мач и съвсем заслужено получи гласовете на съдиите. А за Гасиев остана утехата, че е допуснал първата си загуба срещу най-сериозния си опонент.

Още: Кобрата: Уважавам Гасиев, но съм подготвен и мотивиран да подаря на феновете велик бой

По-късно Гасиев допуска загуба и от друг класен боксьор - Ото Валин, който пък има 27 победи в 31 мача и се е боксирал срещу имена като Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Мурат Гасиев е и в по-добра форма, тъй като наскоро бе на ринга за победата си над Джеръми Милтън с нокаут през август. Кобрата ще се завърне на ринга след едногодишна пауза и ще трябва да преодолее и разликата от 12 години във възрастово отношение спрямо Гасиев.

Още: Обрат: Кубрат Пулев се изправя срещу страховит руснак с 25 нокаута в 32 мача!