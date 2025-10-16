Шефът на щангите: Никой не е карал Карлос Насар насила да се снима с Делян Пеевски

„Никой не е карал Карлос Насар насила да се снима с Делян Пеевски“, категоричен беше президентът на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев специално за БГНЕС.

Както е известно вчера изненадващо се появи фотос на двамата от кабинета на Пеевски, разпространена от пресцентъра на ДПС „Ново начало“. В последствие самият Насар обясни, че е далеч от политиката и не желае действията и срещите му да се тълкуват по грешен начин. Той заяви още, че по този начин той протяга ръка към федерацията и един от компромисите е именно тази снимка.

Договорът на Карлос с федерацията

„Очаквам го още днес да се обади и да предостави своя договор, за да го подпишем“, каза още Ботев.

В последните дни двамата влязоха в задочен спор. Насар нападна федерацията, че си приписва негови успехи, без да му е дала и един лев за подготовка, докато от централата отговориха, че няма как да го финансират без да е сключил задължителното споразумение с тях.

„С всички условия съм съгласен. Важното е да има мир“, добави той.

„Спирам обаче да говоря по темата, защото се появиха много спекулации“, приключи разговора двукратния бронзов медалист от олимпийски игри.

