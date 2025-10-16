Войната в Украйна:

Обвиняват пилот, че изнасилил медицинска сестра в имението на Михаел Шумахер

Австралийски автомобилен пилот е обвинен в изнасилване на медицинска сестра в имението на легендата от Формула 1 Михаел Шумахер, пише Daily Mail. Въпросният мъж, за когото се знае, че е близък приятел на сина на Шумахер - Мик, не се яви на съдебното заседание в Швейцария. Потенциалното престъпление е било извършено на 23 ноември 2019 г., когато мъжът изнасилил медицинска сестра на около 30 години в спалнята на втория етаж на семейната къща в Гланд, Швейцария.

Швейцарските прокурори твърдят, че мъжът я е изнасилил два пъти, докато медицинската сестра е била в безсъзнание. Обвиняемият по-рано призна, че е имал сексуален контакт с медицинската сестра, но твърди, че той е бил по взаимно съгласие. Пилотът първоначално е сътрудничил на разследването и е пътувал от Австралия, за да бъде разпитан, но сега не се появи на съдебното заседание, като неговият адвокат настоява за отлагане на делото. 

Медицинската сестра е била част от медицинския екип, който оказваше помощ на 7-кратния световен шампион във Формула 1, който не се е появявал публично след ски инцидент през 2013 г. Семейството на Шумахер не е било замесено и не фигурира в делото. Обвиняемият твърди, че преди нощта на предполагаемото изнасилване е целунал медицинската сестра в клуб в Женева, което тя отрича.

Те се срещат в билярдна зала на Шумахер през нощта. Медицинската сестра по-късно се почувствала зле, след като изпила коктейли с водка след смяна и не можела да стои на краката си, лежейки на пода. Физиотерапевтът и обвиняемият я пренесли в частна стая, запазена за персонала по време на нощните смени. Положили я в леглото, „без да я събличат“. Твърди се, че мъжът, който отсядал в съседна стая, се върнал по-късно и я изнасилил два пъти.

