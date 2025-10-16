Обвиняват пилот, че изнасилил медицинска сестра в имението на Михаел Шумахер

Австралийски автомобилен пилот е обвинен в изнасилване на медицинска сестра в имението на легендата от Формула 1 Михаел Шумахер, пише Daily Mail. Въпросният мъж, за когото се знае, че е близък приятел на сина на Шумахер - Мик, не се яви на съдебното заседание в Швейцария. Потенциалното престъпление е било извършено на 23 ноември 2019 г., когато мъжът изнасилил медицинска сестра на около 30 години в спалнята на втория етаж на семейната къща в Гланд, Швейцария.

Медицинска сестра твърди, че е била изнасилена от приятел на Мик Шумахер

Швейцарските прокурори твърдят, че мъжът я е изнасилил два пъти, докато медицинската сестра е била в безсъзнание. Обвиняемият по-рано призна, че е имал сексуален контакт с медицинската сестра, но твърди, че той е бил по взаимно съгласие. Пилотът първоначално е сътрудничил на разследването и е пътувал от Австралия, за да бъде разпитан, но сега не се появи на съдебното заседание, като неговият адвокат настоява за отлагане на делото.

Racing driver ‘raped one of stricken Michael Schumacher’s nurses in bedroom at F1 legend’s home’, prosecutors claimhttps://t.co/aJrJJsW87Z — The Sun (@TheSun) October 15, 2025

Медицинската сестра е била част от медицинския екип, който оказваше помощ на 7-кратния световен шампион във Формула 1, който не се е появявал публично след ски инцидент през 2013 г. Семейството на Шумахер не е било замесено и не фигурира в делото. Обвиняемият твърди, че преди нощта на предполагаемото изнасилване е целунал медицинската сестра в клуб в Женева, което тя отрича.

Те се срещат в билярдна зала на Шумахер през нощта. Медицинската сестра по-късно се почувствала зле, след като изпила коктейли с водка след смяна и не можела да стои на краката си, лежейки на пода. Физиотерапевтът и обвиняемият я пренесли в частна стая, запазена за персонала по време на нощните смени. Положили я в леглото, „без да я събличат“. Твърди се, че мъжът, който отсядал в съседна стая, се върнал по-късно и я изнасилил два пъти.

ОЩЕ: Михаел Шумахер даде "признак на живот" след ужасяващия инцидент