Тайсън Фюри откровен до болка: Да се бия е единственото нещо, което знам как да правя!

Бившият световен шампион по бокс в тежката категория Тайсън Фюри коментира поредното си завръщане на професионалния ринг. Както е известно, в събота Циганския крал, както всички наричат британеца, ще се изправи срещу Арсланбек Махмудов. Сблъсъкът ще се състои в Лондон – на стадиона на местния футболен клуб Тотнъм. Интересът към срещата е много голям като се очаква съоръжението да бъде пълно до краен предел.

Тайсън Фюри сподели, че не може да се откаже напълно от бокса, тъй като това е единственото нещо, което знае как да прави. Той призна, че близките му са били категорично против да се завърне на ринга, но това не го е спряло да го стори.

Семейството на Фюри не желае той да се боксира повече

Tyson Fury breaks silence on explosive fall-out with dad John after retirement U-turn left their relationship 'destroyed completely': 'He wanted me to retire SIX years ago' https://t.co/3Pa5KiZ4zx — Daily Mail Sport (@MailSport) April 8, 2026

„В тази игра съм отдавна и боксът е животът ми. Това е единственото нещо, което знам как да правя. Опитвах да се оттегля толкова много пъти, пет пъти, но винаги ме връща обратно. Не е за пари или постижения, но без бокса нямам цел в живота и не виждам бъдеще. На 37 съм, оставете ме да стигна поне 40, преди да остана без бъдеще“.

„Опитах всичко – промотиране, мениджър, правя други неща и сега, но няма същата тръпка на преследването. Няма друго такова усещане като това да си вътре в ринга и да те удрят боксьори в тежка категория. Това е вълнуващо“.

„Все някога трябва да има край, но при мен няма. Майк Тайсън се боксира скоро, а е почти на 60. Джордж Форман спечели титла на 45, Арчи Мур правеше по 15 рунда доста след 40. Това е наркотик. Баща ми отказва да говори с мен, предполагам, че иска да ме накара да спра. Но да се бия е единственото, което знам“, заяви Фюри.

