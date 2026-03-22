Синът на легендата, който "няма друг избор", освен да стане боксьор

Боксовата легенда Тайсън Фюри за пореден път ще се завърне на ринга, след като в края на миналата година отново окачи ръкавиците. Двукратният световен шампион в тежка категория ще се изправи срещу руснака Арсланбек Махмудов на 11 април пред родна публика на стадион "Тотнъм Хотспър". В момента британецът се подготвя за двубоя в компанията на своя 14-годишен син Принс. Фюри бе категоричен, че децата му "нямат друг избор", освен да последват стъпките му и даде причината за това си решение.

Самият Фюри произхожда от силно боксьорско семейство - баща му Джон, брат му Томи и няколко негови братовчеди са се пробвали на професионалния ринг. Сега той има седем деца с жена си Парис, с която се ожени през ноември 2008 г. Най-голямата от седемте - Венецуела, наскоро се сгоди за Ноа Прайс на партито по случай 16-ия си рожден ден през 2025 г. Междувременно 14-годишният Принс изглежда се фокусира върху кариерата си, съдейки по кадри от тренировките, публикувани в социалните мрежи на баща му през последните седмици. Появиха се няколко видеоклипа, на които Принс тренира бокс заедно с баща си и елитния боксьор в тежка категория Джоузеф Паркър.

Разбира се, повечето бащи са против синовете им да се занимават с такъв опасен спорт, но при семейство Фюри нещата стоят по друг начин. В специално интервю пред SportBible Тайсън разкри очакванията към своите наследници. На въпроса дали Принс ще стане професионален боксьор, той отговори: "Той ще трябва да се занимава с бокс професионално - няма друг избор за него. Той не знае нищо друго, знае само как да се бие. Това е. Тренира, за да стане боксьор, първо аматьор, а след това професионален и ще даде най-доброто от себе си."

"Имаме четирима сина и всички те ще се занимават с бокс - всеки един от тях. Защо не? Боксът е прекрасен спорт, а много от хората, които не искат децата им да поемат по този път, са хора, които вероятно са се занимавали с бокс по грешни причини", каза още Фюри. Той припомни, че изборът му да се качи на ринга е по негово желание и това е неговата страст. 37-годишният британец каза още, че ако можеше да избере всякаква кариера на света, включително да стане адвокат или хирург, пак би избрал да се състезава като професионален боксьор, тъй като семейството му е избрало бокса пред всичко останало. Все пак, ако някое от децата му реши да се отклони от стъпките му, Фюри няма да има против. Той смята, че всеки трябва да взима решенията си сам и наследниците му могат да се занимават с каквото пожелаят.

