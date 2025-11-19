Опасност: Полша вдигна авиацията си

Полша вдигна съюзнически самолети в отговор на руските атаки срещу Западна Украйна. Армията съобщи за наличието на изтребители и самолет за ранно предупреждение. „Внимание. Поради атаката на Руската федерация срещу цели, разположени на украинска територия, полски и съюзнически самолети действат в нашето въздушно пространство... Във въздуха са двойки изтребители и самолет за ранно предупреждение“, съобщиха полските въоръжени сили.

Бойна готовност

Известно е също, че наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно откриване на Полша, както и системите за далечно разузнаване, са поставени в повишена бойна готовност, съобщи РБК-Украйна. Пресслужбата на полската армия отбелязва, че тези действия „са с превантивен характер и са насочени към осигуряване на безопасността и сигурността на въздушното пространство“. Това се отнася най-вече за райони, съседни на застрашени региони. „Оперативното командване на въоръжените сили следи текущата ситуация, а подчинените сили и средства остават в готовност за незабавен отговор“, подчертаха о пресцентъра на въоръжените сили.

Въздушна тревога

Малко преди полската армия да съобщи за изтребители и самолет в Западна Украйна, беше издадено предупреждение за въздушна тревога поради заплаха от Руската федерация. Предупрежденията на украинските ВВС за опасност и експлозии в западните райони бяха издадени след 5 часа сутринта.

Припомняме, че сутринта на 30 октомври Полша също започна операция във въздушното си пространство поради масивен руски въздушен удар срещу Украйна. Подобни инциденти не са изолирани - в нощта на 4 срещу 5 октомври руската армия предприе комбинирана ракетна и атака с дронове срещу Украйна, което накара Полша също да вдигне стратегическата си авиация в действие.

Полша започна сериозно да обмисля заплаха от Русия след масирано нахлуване на дронове от Русия през септември тази година.

