"Детето чудо" на българските бойни спортове е световен шампион по кикбокс за жени!

"Детето чудо" на българските бойни спортове Калина Бояджиева е световен шампион по кикбокс за жени в стил пойнт файтинг, категория над 70 килограма. На финала на турнира на планетата в Абу Даби талантливата ни състезателка надделя с 15:5 над съперничката си от Ирландия Джоди Броуни. Мачът бе прекратен във втория рунд именно заради разликата от 10 точки. Така таекуондистката ни доказа, че може да се подвизава поне в два спорта.

Световна титла за Калина Бояджиева

Припомняме, че през февруари 2024 г., по време на Austrian Open - международен турнир по олимпийско таекуондо Austrian Open с ранг G1 в Инсбрук, Калина Бояджиева преживя най-тежкия момент в кариерата си. Пет секунди преди края на последния рунд в решаваща среща, тя получи сериозна контузия — скъсани предна кръстна връзка и странична връзка. Контузията я лиши не само от медал, но и от шанса да се бори за участие в Олимпийските игри.

Над 365 дни по-късно 19-годишната състезателка на Пламен Трънски и на клуб Херея се завърна на световния доджанг, като завоюва сребърно отличие в категория над 73 килограма при жените на същия турнир - Austrian Open.

В края на 2025-а Бояджиева размаза конкуренцията и в кикбокса. Любопитно е, че преди 2 години тя записа името си със златни букви в историята на родния кикбокс, ставайки първата българка с три световни титли от едно състезание в дебюта си при жените.