Войната не е розова картина: Все по-високи данъци, иновация за Starlink, брони за КАМАЗ - Z-блогъри се вайкат

"Продължаващите военни действия за Москва водят до по-нататъшно разхищение на ресурси за война. Населението вече е недоволно от повишаващите се данъци и цени и въвеждането на "технологичен налог" през 2026 г. Също толкова важен въпрос е попълването на фронта с личен състав. Ако ситуацията ни позволяваше да кажем, че доброволните войници по договор покриват напълно и всеобхватно нуждите на армията, тогава мобилизираните още през 2022 година щяха да бъдат ротирани отдавна или щеше да им бъде дадена възможност да се приберат у дома (тези, които не са подписвали договори, включително под принуда). Важно е да се отбележи, че ако конфликтът замръзне, мерките за демобилизация, които определено ще се проточат с месеци и опитите за установяване на сигурност на границата/демилитаризираната зона, ще са свързани с бъдещ недостиг на професионални кадри, чийто отлив в момента се ограничава от разпоредбите на Върховния указ за частична мобилизация. Указът ограничава основанията за прекратяване на службата (уволнение в резерва) на всички военнослужещи по договор до няколко клаузи".

Още: Петролен разлив в Босфора заради поразен от украински дронове танкер от сенчестия руски флот (СНИМКИ, ВИДЕО)

"Преговорният път на Русия се определя единствено от представянето на руската армия на фронтовата линия, което се постига чрез интензивни, кървави битки. Междувременно телевизионното отразяване на боевете отново започна да прилича на радостноидиотските, розови, самодоволни глупости, които демобилизират обществото и създават впечатлението, че няма неотложна нужда населението да продължава да подкрепя фронта с каквито и да било средства. Русия остава във война с боеспособен противник, въоръжен и снабдяван с разузнавателна информация от целия блок на НАТО". Това изрично пише популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Два майора" в традиционния си седмичен обзор (ТУК и ТУК). С тези думи каналът намеква ясно, че картината на фронта изобщо не е толкова розова, че да се очаква, че Руската федерация скоро може да се поздрави с пълна победа.

Още:

"Два майора" дава и два примера как планетата на розовите понита все още не е включена в руската конституция:

На първо място, че украинският мобилен оператор Kyiv Star е започнал частично стартиране на услугата Starlink Direct to Cell (DTC). Според руския военнопропаганден телеграм канал "Военна хроника" това е изключително лоша новина за Русия. Защо - защото сателитните комуникации ще стигат директно до смартфоните на съответните клиенти и няма нужда да се ползват терминали. А това подсказва, че Украйна може да се договори с Илон Мъск да изключи всички терминали в района - включително руските. Отдавна е известно, че Русия се сдобива с такива терминали през трети страни, а да се изключват само те се оказа по-трудно, главно заради нежеланието на Мъск да хвърля повече средства за технологични решения, които да позволяват това да става бързо.

"Starlink остава ключовата комуникационна система за украинските въоръжени сили, позволяваща координация на подразделенията, предаване на разузнавателна информация и управление на дронове. Възможността за директно свързване със сателити от смартфони значително ще опрости взаимодействието на бойното поле. Starlink Direct to Cell позволява на телефон да се свързва директно със сателит без кула или чиния. Сателитите Starlink предават сигнали в 4G/LTE диапазона, така че смартфоните ги възприемат като обикновени клетъчни кули. Разговорите, текстовите съобщения и трансферът на данни са възможни дори в трудностъпни райони. Ако Starlink Direct to Cell бъде внедрен по американски модел, украинската армия ще може да се откаже от наземни терминали - комуникацията ще се осъществява директно през сателит към телефони, което ще направи прекъсването на комуникациите много по-трудно.", посочва "Военна хроника".

Още: Нови данни как Путин върти Тръмп на малкия си пръст чрез Уиткоф. Ген. Залужни вижда замразяване на фронта и нова война (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Освен това, като се има предвид, че терминалите Starlink се използват активно и от руската армия, може да се предположи, че следващата стъпка ще бъде тестване на режима DTC специално за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и последващото евентуално изключване на терминали, които не са идентифицирани като "свои", добавя каналът.

SpaceX демонстрира технологията Direct to Cell още през 2024 г., когато успя да осигури видеокомуникация с пропускателна способност от приблизително 17 Mbps чрез стандартен смартфон Samsung, използвайки 4G/LTE спектъра на американския оператор T-Mobile. Тази скорост вече беше достатъчна по това време за предаване на координати и оперативни данни дори при липса на радиокомуникация. Качеството на връзката вероятно ще се подобри значително в бъдеще, добавя "Военна хроника".

Другият пример, публикуван от "Два майора", касае комплекти броня за популярните руски камиони "КАМАЗ". Вече се доставят такива комплекти на фронта в Украйна, които се инсталират вътре в кабината. Само че "взривната вълна ще ги отнесе и ще смаже личния състав". Затова те не се ползват, твърди каналът и добавя: "Войниците на фронтовата линия инсталират само защита на радиатора (на снимката). Пълният комплект е само за фоторепортажи".

Още: Русия пак с фатална атака в Киевска област, Украйна спря парното в региона на Ростов (ВИДЕО)