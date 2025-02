Заради болест: Провали се мач за световна титла по бокс

Световният шампион по бокс в тежката категория Даниъл Дюбоа се оттегли от предвидения мач за защитата на титлата си срещу Джоузеф Паркър, защото се разболя. 27-годишният британец, който държи пояса на ITF, премина медицински прегледи в Саудитска Арабия и пропусна насрочената пресконференция, като обяви решението си да се оттегли от двубоя. Повече подробности за здравето му не бяха дадени.

Информацията предават колегите от БТА, цитирайки Ройтерс. "Ако е болен, надявам се, че ще се оправи скоро и нямам търпение да направим голямо шоу", заяви Паркър, който ще срещне в събота заместника от последната минута конгоанец Мартин Баколе.

"I'll fight anyone and everyone, no time to sulk" 🥊



Joseph Parker says he only found out his fight with Daniel Dubois was at risk on the way to Thursday's press conference. pic.twitter.com/52hmDP2rO7