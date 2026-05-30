Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в морската ни столица Варна, посрещна и прие руските гимнастички след петгодишна пауза. Оказа се, че възпитаничките на Алина Кабаева, сочена за партньорка на руския диктатор Владимир Путин, не са доволни от условията на състезанието, става ясно от тяхно интервю за руското издание "Известия". По думите на Яна Заикина таваните не били достатъчно високи, а залата - недостатъчно голяма.

Влажно край морето

В своето интервю Заикина се оплаква и от влажността в морската столица и именно с нея обяснява незадоволителното си представяне в квалификациите с лента. В крайна сметка Заикина спечели златото на уреда: "И този резултат беше въпреки всичко. "Условията за тренировки тук са не много: зоната за загряване е твърде малка, залата е с ниски тавани, а до подиума се стига за пет минути пеша.", оплаква се възпитаничката на Кабаева.

Атака срещу България

Това не е първата атака от руска страна срещу България. Припомняме, че след Европейската купа в Баку руската федерация по художествена гимнастика изпрати официално писмо до Международната федерация, в която критикува оценките на ансамбъла на България, който спечели титлата и този на Израел, заел второто място. Руският ансамбъл остана трети.

Скандално завръщане

На 18 май 2026 г. на Международната федерация по гимнастика FIG/World gymnastic изненадващо обяви, че сваля всички санкции, относно руските и беларуските гимнастици. Мотиви за решението нямаше, каквито подробно бяха представени преди 4 години след началото на агресията на Русия, подкрепяна от Беларус срещу Украйна. Actualno.com изпрати запитване към ръководството на FIG/World gymnastic за мотивите на решението, но до момента отговор няма. Украинската федерация реагира с изявление, в което се казва: "... решението на Изпълнителния комитет на FIG/World Gymnastics от 18.05.2026 създава условия за дълбока дискриминация срещу украинските гимнастички и украинския спорт като цяло. Уставът на FIG/World Gymnastics стриктно забранява всяка форма на дискриминация; настоящото решение обаче създава неравни, античовешки условия за конкуренция в полза на спортистите от държавата-агресор и нейния спътник.

Мълчалив протест

В крайна сметка се стигна до нелепата ситуация, в която украинските гимнастички да бъдат принудени да виждат и чуват флага и химна на страната-агресор, довела до смъртта на десетки хиляди техни съграждани по време на войната в Украйна. По време на награждаването на победителките на финалите при девойките представителките на Украйна запушиха ушите си и закриха очите си в знак на протест.

