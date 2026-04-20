Спорт:

"35 години сцИнична дейност": Светльо Витков събира ъндърграунд елита на 25 април в зала "Асикс Арена"

20 април 2026, 13:25 часа 230 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
"Моята 35-годишна сцИнична дейност е обида за българската чалга култура и за всяка една музикална БГ "звезда", изгряла от "малкия екран". Затова се извинявам на всички, които съм засегнал с творчеството си през годините, като обещавам да го правя все по-добре. Благодаря за подкрепата на феновете, които обичат и ценят провокацията като средство за постигане на нова гледна точка и чувството за хумор като начин на възприятие на себе си и света наоколо. И помнете: В близък план животът изглежда драма, но погледнат отдалечен – комедия! Не се взимайте прекалено насериозно! Не ставайте чалгари!".

С тези думи емблематичният Светльо Витков дава старт на концерт, който няма никакво намерение да е тих, спокоен и примерен, а точно обратното!

На 25 април (събота) столичната зала "Асикс Арена" ще смени режима от "седящо мероприятие" към "колективно пеене с леко прегракнал финал". Под надслов "35 години сцИнична дейност" на една сцена се събират бандите, които никога не са питали "може ли така" - ХИПОДИЛ, КОНТРОЛ, КОКОША ГЛАВА, ХОЛЕРА и SVETLIO & THE LEGENDS.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Това няма да е просто концерт, а среща на "обичайните пънк-заподозрени", които превърнаха абсурда, иронията и шума в запазена марка. Ще бъде вечер, в която текстовете се знаят, гласовете не стигат и настроението не пада.

А голямата новина е, че ХИПОДИЛ се завръщат. От онези редки появи, които не се отлагат "за друг път". КОНТРОЛ ще внесат ирония с високо съдържание на истина, КОКОША ГЛАВА ще вдигнат пънк нивото до приятно опасни стойности, а ХОЛЕРА ще припомнят как звучи бунтът без филтър. Финалът ще е култов със специални гости ХИПОДИЛ, които ще стъпят на сцената след SVETLIO & THE LEGENDS. Очаква ви шумно, смешно, леко неудобно и напълно истинско преживяване – само на 25 април в зала "Асикс Арена".

Билетите са в продажба в Eventim.bg, а събитието във Facebook е тук.

Някои събития не се забравят, други - не се повтарят, а трети просто не трябва да се изпускат!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Хиподил Светльо Витков концерти
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес