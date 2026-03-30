ХИПОДИЛ, КОНТРОЛ и култови банди се събират за 35 години Светльо Витков

30 март 2026, 13:43 часа 360 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
На 25 април зала "Арена Асикс" ще се превърне в център на българската алтернативна сцена. Поводът е специален – 35 години на сцена на Светльо Витков, отбелязани с мащабен концерт, който събира едни от най-емблематичните и рядко виждани на живо групи у нас. Събитието няма да бъдe просто концерт, а среща на поколения, енергия и дух, оформили българската ъндърграунд култура през последните десетилетия.

В програмата влизат легендарни имена:

ХИПОДИЛ – култовата банда, която рядко се събира и почти не концертира. Всяка тяхна поява е събитие, а фактът, че никога не е ясно кога ще е последната прави този концерт задължителен за феновете. Песните им отдавна са се превърнали в химни, които се пеят от първия до последния ред.

КОКОША ГЛАВА – институция в българския пънк, оставила траен отпечатък още от края на 80-те. Групата не е активна от години, но специално за този концерт се събира отново, за да върне на сцената култови парчета като "Багер" и "Бирено човече".

ХОЛЕРА – част от пънк движението от времето, когато то беше позиция. Легендарният им албум "Уплаши детенце", издаден в нестандартен формат, се превръща в символ на цяло поколение. Появите им днес са рядкост.

Към тях се присъединяват и КОНТРОЛ – една от най-разпознаваемите български пънк рок групи, известна със своята острота, ирония и неизчерпаема сценична енергия.

На сцената ще бъдат и SVETLIO & THE LEGENDS – проектът, с който Светльо Витков продължава музикалния си път след Хиподил, съчетавайки характерния си стил, хумор и провокация със съвременно звучене.

С кариера, започнала през 1991 г., Светльо Витков остава една от най-ярките и разпознаваеми фигури на българската алтернативна сцена. Като основен двигател зад Хиподил той стои зад емблематични албуми и концерти, събрали хиляди фенове през годините.

Концертът на 25 април не е просто юбилей – той е събитие, което събира история, култура и бунтарски дух в една вечер, която обещава да бъде запомнена.

Билети могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на Eventim, а повече информация за събитието е достъпна във Facebook.

Яна Баярова
Хиподил Светльо Витков пънк концерти
