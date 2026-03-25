Abysmatic с нов сингъл и нова китаристка (ВИДЕО)

ABYSMATIC представиха Радостина Желязова (ex-GWENDYDD) като новия китарист на бандата. Индъстриъл триото работи усилено по следващия си албум с работно заглавие "RAVE METAL" и вече пусна първия си видео сингъл в обновен състав - "Хиляди слънца". Клипът този път се отличава с внушителна сценична продукция, осъществена с подкрепата на PRO CINEMA, докато за гардероба на групата са се погрижили от MINOAR - българският моден бранд, който наскоро облече Мерилин Менсън.

Музикално новото парче е поредното усъвършенстване на изградения стил без аналог на ABYSMATIC, който безапелационно съчетавa индъстриъл метъл, 90’s рейв и хип-хоп, поп припеви и класически хеви метъл сола.

Още: Пионерите на дет метъла POSSESSED с концерт в София

За ABYSMATIC

ABYSMATIC е индъстриъл и електропънк група от София, формирана през 2013-а година. Звукът на бандата комбинира метъл, дръм енд бейс и хип-хоп, докато открито езотеричните текстове и мистичният визуалнен облик създават собствен свят, в който публиката може да се потопи.

Още: Новата дата за концерта на SWALLOW THE SUN в София е 15 октомври

С постоянен поток от висококачествени продукции и парчета в радио ротация, както и със своята авангардна стилистика, ABYSMATIC са се утвърдили като едни от водещите алтернативни артисти на локалната сцена. Групата е свирила с имена като CARPENTER BRUT, COMBICHRIST, LEEROY THORNHILL (ex THE PRODIGY), FOREIGN BEGGARS, ALIX PEREZ, ENEI, Smash Into Pieces и много други, и е позната с експлозивното си лайв шоу.