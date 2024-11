Аланис Морисет, Еминем, Джанет Джексън сред номинираните за Залата на славата на авторите на песни

Еминем, Бой Джордж, Джордж Клинтън, Шерил Кроу, Джанет Джексън, Аланис Морисет, а също групите The Doobie Brothers и N.W.A са сред номинираните за Залата на славата на авторите на песни за 2025 г., предаде Асошиейтед прес. Представени са всички музикални стилове - от рок и кънтри до рап.

Сред номинираните е и Брайън Адамс с песните "Summer of '69" и "Have You Ever Really Loved a Woman?", както и Майк Лав от групата The Beach Boys.

Снимка: Getty Images

В Залата на славата на авторите на песни ежегодно се номинират както изпълнители, така и други музикални професионалисти. Тази година в последната категория влизат продуцентите - Уолтър Афанасиев, помогнал на Марая Кери с нейния хит "All I Want for Christmas Is You", Майк Чапман, който е съавтор на "Love Is a Battlefield" на певицата Пат Бенатар и Нарада Майкъл Уолдън, автор на "How Will I Know?", изпълнена от Уитни Хюстън.

Тази година хип-хопът е представен от Еминем с "Lose Yourself" и Stan, и членовете на групата N.W.A. В залата вече са отличени звезди като Джей-Зи, Снуп Дог и Миси Елиът.

За Залата на славата на авторите на песни

Членовете с право на глас могат да дадат своя вот до 22 декември за трима номинирани от категорията за автор на песни и трима от категорията за автор и изпълнител на песни, отбелязва Асошиейтед прес.

Залата на славата на авторите на песни е основана през 1969 г., за да почете създателите на популярна музика. Творец със забележителен каталог от песни отговаря на изискванията за въвеждане 20 години след първото комерсиално издаване на сингъл. В нея са включени Пол Саймън, Били Джоел, Джон Бон Джоуви и Ричи Самбора, Елтън Джон, Брус Спрингстийн, Том Пети, Фил Колинс и други, припомня БТА.

