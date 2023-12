KORN ще разтресе Пловдив на 25 юли 2024 г.: Hills of Rock се завръща!

Американската ню метъл банда KORN идва за концерт в Пловдив на 25 юли 2024 г. като част от новото издание на фестивала за тежка музика Hills of Rock ! Новината обявиха преди минути организаторите от Fest Team. Фестивалът ще се проведе на 25, 26 и 27 юли 2024 г. на класическата за това събитие локация - Гребната база, Пловдив.

KORN идват в България за трети път, като първият им концерт бе през далечната 2005 г. в зала "Фестивална" в София, а след това бяха част от несъществуващия вече морски фестивал "Spirit of Burgas" през 2012 г.

Преди вихрушката КoЯn, на основната сцена на Гребния канал ще излязат още и Spiritbox и Loathe!

Освен главната сцена, HILLS OF ROCK 2024 Пловдив ще има още две – партньорските На Тъмно и "Строежа"/ Stroeja, които вече подреждат атрактивен лайнъп като допълнение към основната сцена и чиито участници ще бъдат обявени скоро.

ВАЖНО ЗА БИЛЕТИТЕ: Всички фенове, които са закупили билети за изданието през 2023, което не се състоя, ще могат да ги използват без да е необходимо допълнително действие от тяхна страна. Припомняме и че всеки, който е закупил промо билет за HILLS OF ROCK 2023, може избере и да го върне и да получи заплатената сума обратно най-късно до 31.12.2023., като попълни формуляр на адрес festteam.bg/plovdiv.

A за всички останали - билетите за HILLS OF ROCK 2024 влизат в продажба незабавно на www.ticketstation.bg и са на цени от 99 лв. за еднодневен билет до 180 лв. за тридневен достъп до фестивала.

Повече за KORN

Групата се събира през 1993 г. в Калифорния и до ден днешен е активна с концертна дейност и нови записи. В момента бандата е в състав Джонатан Дейвис (вокалист), Джеймс "Мънки" Шафър (китарист), Реджиналд "Фийлди" Арвузу (бас), Брайън "Хед" Уелч (китарист, бек вокали) и Рей Луциър (барабани).

Снимка: Getty Images

KORN са смятани за пионери на ню метъл жанра и именно тяхна е заслугата за въвеждането и утвърждаването му в мейнстрийма. Бандата има издадени 14 албума, а последният - "Requiem", излезе през 2022 г. Музиката на KORN е изключително динамична и се развива през годините, което в повечето случаи се приема добре от най-големите фенове на групата.

Колегите им и експертите също ги оценяват и през годините групата има осем номинации за награди "Грами" и две спечелени грамофончета - за най-добър метъл клип за видеото към "Freak on a Leash" и за най-добро метъл парче за "Here to Stay". KORN имат още множество различни награди през годините.

Очаква се скоро да бъдат обявени и другите хедлайнери на Hills of Rock 2024 г., тъй като меломаните са зажаднели за този фестивал след мощното му издание през 2022 г. и обявената за нулева 2023 г.