Ариана Гранде издаде новия си албум "Eternal Sunshine" (ВИДЕО)

Гранде, която е на 31 години, пусна пилотния сингъл от албума "Yes, and?" през януари. Видеоклипът към песента "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" пък излезе заедно с албума на 8 март, отбелязва Ройтерс. Режисьор на видеото е Крисчън Бреслауер, а клипът е вдъхновен от филма на Мишел Гондри от 2004 г. "Блясъкът на чистия ум" с участието на Джим Кери и Кейт Уинслет.

Бабата на певицата - Марджъри Гранде, участва в последната песен в албума, която е със заглавие "Ordinary Things (featuring Nonna)".

Какво друго около Ариана Гранде?

В допълнение към новата музика, почитателите са в очакване да видят Гранде във филмовата адаптация на мюзикъла "Wicked" на Джон Чу по-късно тази година. Тя ще излезе по кината в света през ноември, припомня БТА.

