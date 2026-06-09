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Ариана Гранде оглави класацията на "Билборд" за сингли с юбилеен хит (ВИДЕО)

09 юни 2026, 13:59 часа 633 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ариана Гранде оглави класацията на "Билборд" за сингли с юбилеен хит (ВИДЕО)

Песента на Ариана Гранде - "Hate That I Made You Love Me' - дебютира директно под №1 в класацията на "Билборд" - Хот 100 за сингли, съобщи сайтът на изданието. Поп звездата постига своя юбилеен десети хит на върха на чарта, допълва медията. Парчето е пилотен сингъл от предстоящия осми студиен албум на Гранде, озаглавен Petal, който се очаква да излезе на 31 юли.

Ариана Гранде е автор и продуцент на "Hate That I Made You Love Me" заедно с Макс Мартин и ILYA, като Мартин подобрява собствения си рекорд за най-много хитове под №1 в Хот 100 сред продуцентите. Той запазва и второто място в класацията за най-много хитове сред авторите на песни. Мартин вече има 30 сингъла на върха, като отстъпва единствено на Пол Маккартни, който води с 32.

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Ариана Гранде отчита и своя осми дебют директно на първото място, с което се изравнява с Тейлър Суифт за най-много дебюти на върха сред жените. Рапърът Дрейк води пред всички изпълнители с общо 10 директни влизания на върха на класацията.

Ела Лангли заема второто и четвъртото място в класацията на "Билборд", съответно със синглите си "Choosin' Texas" и "Be Her". На трето място е "Janice STFU" на канадския рапър Дрейк, която две седмици поред беше на върха на чарта. "I Just Might" на Бруно Марс е на пета позиция.

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Билборд музика Ариана Гранде
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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