Хилари Дъф разкрива тайните кътчета на вътрешния си свят в шестия си албум

Мултиплатинената глобална суперзвезда Хилари Дъф официално издаде дългоочаквания си шести студиен албум – "luck… or something", който вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик. Албумът е написан в съавторство с Хилари и продуциран от нейния съпруг, носителя на награда "Грами", автор на песни и продуцент Матю Кома и Brian Phillips. Колекцията от 11 песни включва вече издадените сингли "Mature" и "Roommates" и пристига заедно с официално видео за забележителната начална песен от албума "Weather For Tennis".

"Съществува въпросът дали жените могат да имат всичко и чрез този процес научих, че трябва да жертвам някои неща, за да поставя албума на първо място", споделя Хилари. "Колкото и трудно да е това, все още вярвам, че е нормално понякога да избираш себе си и да правиш това, което те плаши адски много. Да отделя време за създаване на албум след всички тези години беше невероятно силно за мен и сега нямам търпение да го споделя със света."

Още: "LADIDA" и вътрешният монолог на Дара Екимова (ВИДЕО)

Разкъсана между хаоса и яснотата на майчинството, брака и това да се окаже в 30-те си години, Дъф създава поредица от песни, които разкриват тайните кътчета на вътрешния ѝ свят: скритите ѝ копнежи и тихи несигурности, натрапчивите мисли и най-дълбоките ѝ обсесии. В смела еволюция на артистичността си, тя създава всяка песен с равни части чувствителност, самосъзнание и диво, очарователно остроумие.

Дъф ще отпразнува "luck… or something" с "the lucky me tour" – първото ѝ толкова мащабно глобално турне от почти две десетилетия. Обхващайки седем държави, с дати в САЩ, Канада, Мексико, Обединеното кралство, Ирландия, Австралия и Нова Зеландия, световното турне започва с двудневно изпълнение в Уест Палм Бийч, Флорида, на 21-ви и 22-ри юни и продължава до февруари 2027 г.

Още: Шакира ще зарадва феновете си с безплатен концерт (ВИДЕО)