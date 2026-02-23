Accept с ексклузивен концерт в София през лятото!

Юбилейният концерт на ACCEPT "HALF A CENTURY OF METAL" ще се състои в София на 27 юли в зала 1 на НДК от 20:00 часа. Ексклузивният концерт у нас ще продължи над 2 часа и се очаква да представи един от най-изчерпателните сет листи, представяни на живо от тевтонската група. ACCEPT е една от германските хеви метъл групи с най-дългогодишна история и сред най-обичаните тежки банди в България. С десетки емблематични песни и хитове тевтонците са сред най-важните групи за развитието на световната хеви метъл сцена и от най-важните за развитието на жанра спийд метъл.

Още: 10 години на сцена за Hellion Stone! Премиера на нов сингъл, видео и концерт на 13 март в Mixtape 5

Феновете на ACCEPT не могат да им се наситят и ги очакват във всяка точка на света с нетърпение. Каталогът им с класически метъл химни е слушан, споделян и гледан онлайн над милиард пъти до момента. Официалните им видеоклипове като "Balls to the Wall", "Metal Heart", "Princess of the Dawn", "Fast as a Shark", "Restless and Wild", "Midnight Mover", "London Leatherboys", "Breaker", "I'm a Rebel" (хит, написан от Александър Йънг, брат на Ангъс и Малкълм Йънг от AC/DC), "Teutonic Terror", "Stalingrad", "Stampede", "The Undertaker" и други имат милиони гледания в YouTube.

Не пропускайте единствения и ексклузивен концерт на ACCEPT тази година, който ще се състои у нас с над 2 часа сетлист и под мотото: "HALF A CENTURY OF METAL"! Билети за концерта ще се продават от 11:00 часа на 25 февруари, сряда онлайн и в мрежата на Еventim.bg. Деца до 3-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца до 16-годишна възраст ползват 50% намаление.

Още: Fabienne Erni от Eluveitie със специален концерт в София

Тази година един от символите на София, Националния Дворец на Културата (НДК), чества своята 45 годишнина. Това е най-големият културен център в Югоизточна Европа, разположен на 123 000 m² площ, разгърната на 8 етажа и 3 подземни нива. Разполага с 13 зали, а най-голяма е зала 1, където и ще се състои концертът на легендарните ACCEPT.

Организатор на концерта е BGTSC, компания с дългогодишен опит в организирането на концерти и масови мероприятия и член на Сдружение Сцена Музика.