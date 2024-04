Били Айлиш обяви световно турне, идва и в Европа (ВИДЕО)

Предварителната продажба на билети започва от днес, 30 април, а в петък ще бъдат достъпни и на официалния сайт на певицата - billieeilish.com. Процент от приходите ще отиде в полза на организацията с нестопанска цел за опазване на околната среда REVERB.

Страните в Европа, които Айлиш е включила засега в световното си турне, са Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Нидерландия, Чехия, Полша, Австрия, Италия, Франция, Испания, Великобритания и Ирландия.

Нов албум

По-рано този месец Айлиш обяви, че дългоочакваният ѝ трети студиен албум "Hit Me Hard and Soft" ще бъде издаден на 17 май. Новината пристигна чрез Instagram, където Айлиш сподели обложката на албума. В съобщението тя написа, че няма да пуска сингли преди издаването на албума. "Искам да ви го дам наведнъж", написа тя под изображението.

Айлиш е работила със своя брат и дългогодишен сътрудник Финиъс О’Конъл по "Hit Me Hard and Soft". Двамата наскоро спечелиха втора награда "Оскар" за баладата "What Was I Made For?" от филма "Барби". По този начин 22-годишната Айлиш стана най-младият човек досега, който е спечелил два "Оскар"-а в кариерата си, пише БТА.

