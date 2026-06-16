Войната в Украйна:

BIOHAZARD и ONYX продължават нощта в София с официално афтър парти след концерта през юли

16 юни 2026, 13:12 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: Stroeja
BIOHAZARD и ONYX продължават нощта в София с официално афтър парти след концерта през юли

На 27 юли София ще стане център на едно от най-очакваните музикални събития на лятото. THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA събира на сцената на Парти център „Юнак“ легендарните BIOHAZARD и ONYX, заедно със SWORN ENEMY, LAST HOPE и DRS+. За една вечер емблематичните имена от нюйоркската сцена ще застанат редом до едни от най-обичаните български банди в събитие, което обещава много енергия и емоции в една незабравима вечер.

Още преди да е отшумяла концертната еуфория, феновете ще имат възможност да продължат вечерта на официалното афтър парти на THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA в клуб "Строежа". Специален гост на събитието ще бъде фронтменът на BIOHAZARD - Evan Seinfeld, който непосредствено след концерта ще представи ексклузивен DJ сет със селекция от класически метъл, траш и хардкор. До него зад пулта ще застане и DJ Anton Hristov. Афтър партито започва в 23:00 часа и е с ограничен капацитет от само 200 души, като билетите за него вече са в продажба. 

Още: Световната к-поп сензация KARD официално включва България в своето европейско турне

Самият концерт започва в 18:00 часа, а вратите на Парти център „Юнак“ ще бъдат отворени от 17:30 часа. Публиката ще има възможност да види на живо две от най-влиятелните имена в историята на тежката и алтернативната музика от Ню Йорк. BIOHAZARD и ONYX са свързани от десетилетия както чрез приятелство, така и чрез емблематични съвместни проекти, които оставят трайна следа в музикалната история. Именно този дух стои в основата на THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA – неповторимо събитие, носещо енергията на живата музика и култовите песни, оформили цяло едно поколение.

Още: Легендите на британския поп KULA SHAKER идват в София за ексклузивно шоу през ноември

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Софийската дата 27 юли е много специална и е единствената, която събира пионерите на хардкора от Бруклин, BIOHAZARD, с хип-хоп легендите ONYX и специални гости SWORN ENEMY. Заедно на сцената, бандите ще честват по неповторим начин емблематичния саундтрак към филма „JUDGMENT NIGHT“ от 1993 г., създаден в сътрудничество между двамата хедлайнери, а BIOHAZARD ще бъдат тук в оригиналния си състав.

С участието на едни от най-влиятелните имена в хардкор и хип-хоп музиката и с официално афтър парти в Строежа, THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA има всички предпоставки да се превърне в едно от най-запомнящите се музикални събития на лятото. ВИЖТЕ специално видео, с което BIOHAZARD канят феновете си у нас на 27 юли в Парк център „Юнак“!

Билетите за култовия концерт на 27 юли се продават в системата на Eventim.bg.

Билети за афтър партито в клуб „Строежа“ можете да закупите тук.

Още: Легендите на британския поп KULA SHAKER идват в София за ексклузивно шоу през ноември

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Onyx Biohazard концерти THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес