BIOHAZARD и ONYX продължават нощта в София с официално афтър парти след концерта през юли

На 27 юли София ще стане център на едно от най-очакваните музикални събития на лятото. THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA събира на сцената на Парти център „Юнак“ легендарните BIOHAZARD и ONYX, заедно със SWORN ENEMY, LAST HOPE и DRS+. За една вечер емблематичните имена от нюйоркската сцена ще застанат редом до едни от най-обичаните български банди в събитие, което обещава много енергия и емоции в една незабравима вечер.

Още преди да е отшумяла концертната еуфория, феновете ще имат възможност да продължат вечерта на официалното афтър парти на THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA в клуб "Строежа". Специален гост на събитието ще бъде фронтменът на BIOHAZARD - Evan Seinfeld, който непосредствено след концерта ще представи ексклузивен DJ сет със селекция от класически метъл, траш и хардкор. До него зад пулта ще застане и DJ Anton Hristov. Афтър партито започва в 23:00 часа и е с ограничен капацитет от само 200 души, като билетите за него вече са в продажба.

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Самият концерт започва в 18:00 часа, а вратите на Парти център „Юнак“ ще бъдат отворени от 17:30 часа. Публиката ще има възможност да види на живо две от най-влиятелните имена в историята на тежката и алтернативната музика от Ню Йорк. BIOHAZARD и ONYX са свързани от десетилетия както чрез приятелство, така и чрез емблематични съвместни проекти, които оставят трайна следа в музикалната история. Именно този дух стои в основата на THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA – неповторимо събитие, носещо енергията на живата музика и култовите песни, оформили цяло едно поколение.

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Софийската дата 27 юли е много специална и е единствената, която събира пионерите на хардкора от Бруклин, BIOHAZARD, с хип-хоп легендите ONYX и специални гости SWORN ENEMY. Заедно на сцената, бандите ще честват по неповторим начин емблематичния саундтрак към филма „JUDGMENT NIGHT“ от 1993 г., създаден в сътрудничество между двамата хедлайнери, а BIOHAZARD ще бъдат тук в оригиналния си състав.

С участието на едни от най-влиятелните имена в хардкор и хип-хоп музиката и с официално афтър парти в Строежа, THE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA има всички предпоставки да се превърне в едно от най-запомнящите се музикални събития на лятото. ВИЖТЕ специално видео, с което BIOHAZARD канят феновете си у нас на 27 юли в Парк център „Юнак“!

Билетите за култовия концерт на 27 юли се продават в системата на Eventim.bg.

Билети за афтър партито в клуб „Строежа“ можете да закупите тук.

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