BONEY M. Xperience и KAOMA с общ концерт в София на 14 февруари

BGTSC представя: Концерт на BONEY M. Xperience и KAOMA във вечер посветена на любовта към музиката и хората, които винаги са с нас. Събитието ще се проведе на 14 февруари от 20:00 часа в столичната мултифункционална зала "Joy Station". Това, което прави музиката на BONEY M. и KAOMA особено привлекателна, е способността да се свързва с разнообразната публика. Песните им преодоляват езиковите и културни бариери, привличайки хора от всички сфери на живота. Независимо дали сте запознати с хитовете, или ги чувате за първи път, музиката им притежава неоспоримата универсална привлекателност, която резонира с всички.

Ще се насладим на мегахитовете "Daddy Cool", "Rasputin", "Ma Baker", "Rivers Of Babylon", "Bahama Mama", "Sunny", "Lambada", "Dancando Lambada", "Melodie d'Amour", любимата на танцуващите тинейджъри и младежи "Tago Mago" и още много други. Предстои ни вечер, изпълнена с енергия, стил и магията, които превърнаха BONEY M. и KAOMA в световни феномени на музикалната сцена.

За групите

BONEY M Xperience е групата, която популяризира музиката на легендарните BONEY M. от години. В сърцето на този невероятен концерт ще е прекрасната EDNA, която в продължение на повече от 10 години е обикаляла света заедно с легендарния Боби Фарел.

BONEY M. Xperience ще ни върне и потопи във вихра на диското с невероятната музика и запленяващите ритми на BONEY M. Това е най-доброто шоу, което вдъхва живот на незабравимата магия на BONEY M., а с всеки емблематичен хит запалва чистата енергия, излъчваща най-позитивното и радостта на феновете по цял свят.

KAOMA е една от най-обичаните, известни и популярни групи в света. Френско-бразилската формация е носител на неустоимия ритъм и тропическата енергия, от която имаме нужда в зимните дни. Тази емблематична музикална група, известна със завладяващата си смесица от латино-поп и световна музика, доминираше класациите в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век със своите заразителни бийтове и жизнерадостни изпълнения.

"Lambada", "Dançando Lambada" и "Mélodie d’amour" са сред най-забележителните песни, съчетаващи латино бийтове с поп чувствителност. Тези парчета са празник и радост, носещи със себе си изискана и оживена атмосфера. Музиката на KAOMA създава преживяване за всички възрасти. Изпълненията им на живо са изпълнени с енергия, цвят и страст, внасяйки частица бразилски карнавал във всеки от нас.

Не пропускайте най-топлото преживяване тази зима: на 14 февруари в столичния Joy Station от 20:00 часа. Жизнерадостното сценично присъствие и заразителните ритми ще ви накарат да говорите за това събитие дълго след това.

Важна информация за билетите

Билети ще се продават от 10:00 часа на 7 ноември, петък, ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. До 11:00 часа на 11 ноември билетите ще струват от 35 до 99 лева, след това с наближаването и до деня на събитието цените ще растат.

Залата ще е разделена на три зони:

1. ВИП зона със сервитьор и маси с високи столове;

2. Правостоящи - с общи места за поставяне на чаши;

3. Тераса за пушачи с ограничена видимост към сцената и изолирана от помещението на концерта. Оборудвана с отоплителни тела, маси и столове – свободен достъп за всички гости на събитието.

Входът за деца до 7-годишна възраст е свободен. Лица до 17-годишна възраст могат да ползват 50% отстъпка. Всички малолетни и непълнолетни ще могат да присъстват на събитието само в компанията на придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет.