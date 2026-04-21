Издирват за измами продуцента на световноизвестна група

Продуцентът на кей-поп групата BTS Бан Си-хьок, който е и начело на компанията HYBE, е издирван за измами от полицията, която е поискала да бъде издадена от съда заповед за ареста му, предадоха осведомителните агенции. Компанията е сред най-големите в музикалната индустрия в страната и стои заd доста от успешните кей-поп изпълнители със световна слава.

Властите разследват предполагаема измама за над 100 млн. щатски долара, като се смята, че продуцентът е подвел инвеститори през 2019 г., твърдейки, че компанията няма планове zа излизане на борсата. Това ги е накарало да продадат акциите си преди първичното публично предлагане. Смята се, че той е получил значителна сума чрез странична сделка, обвързана с бъдещи печалби, отбелязва Асошиейтед прес.

Бан Си-хьок, основал компанията като Big Hit Entertainment през 2005 г., е сред най-влиятелните личности в кей-поп културата. Разследването му е в ход в ключов момент, докато BTS подновяват световните си изяви след близо четиригодишна пауза, допълва БТА.