"Демонстрация на сила пред вътрешната аудитория": Военен експерт обясни защо Москва засилва ударите по Украйна

Русия има нужда от демонстрация пред вътрешната аудитория. Ситуацията на фронта и вътре в страната не е добра. Това мнение изрази военният експерт от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ Ивайло Иванов в ефира на Нова телевизия относно ескалацията на руските удари по Украйна. Той посочи спад в обществената подкрепа към руския диктатор Владимир Путин според официални социологически данни, като подчерта, че реалната картина вероятно е още по-негативна.

Той определи действията на Русия като част от по-широка информационна и военна стратегия, целяща да повлияе едновременно на вътрешната и външната аудитория.

Иванов твърди, че Кремъл търси начини да компенсира тези тенденции чрез демонстративни военни действия, включително удари, които имат силен психологически и пропаганден ефект. Според него това е опит да се повдигне моралът в руското общество и да се покаже контрол над ситуацията въпреки трудностите на фронта.

"Това е информационна и психологическа операция - да се стресне украинската страна и да се повлияе на западните решения", посочи той, като допълни, че подобни удари имат и вътрешнополитическа функция за руското ръководство.

Според него Русия използва и демонстрация на нови оръжейни системи, включително балистични ракети, като инструмент за въздействие върху международната аудитория. Той обаче подчерта, че ограничените ресурси и високата цена на подобни ракети поставят ограничения върху честотата на използването им.