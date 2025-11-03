България отново има световен шампион по бийтбокс! Skiller пак е на върха (ВИДЕО)

Българският феномен Александър Деянов - Skiller отново доказа, че за него няма граници в бийтбокса. След повече от петнадесет години извън състезателните редици, през които той предава знанията си нататък, журира и организира първенства, Skiller се завърна на състезателната сцена не за да докаже нещо, а за да вдъхнови. И го направи по най-сензационния възможен начин – с нова световна титла, спечелена в конкуренция с най-добрите тийм бийтбоксъри от всички континенти.

Заедно с партньора си Макс Моравски, Александър завоюва титлата "Световен шампион" на световното първенство по бийтбокс в Япония ("Grand Beatbox Battle") в категорията за двойки. Под артистичния псевдоним MaxSkill, двамата превръщат сцената в буря от звуци, синхрон и изживяване, каквото светът рядко вижда.

Успехи по света и у нас

Докато международната публика аплодира успеха на Skiller в Япония, българската има привилегията да го гледа и на театралната сцена у нас в постановките "Петък вечер" и "Неделя сутрин", където цялата музика и озвучаване на живо са негово дело. В "Неделя сутрин" артистът дори има собствен монолог, в който вплита бийтбокс импровизации като знак за неговия уникален артистичен почерк.

Двете представления са дело на режисьора Ивайло Ненов, с текст на Ваня Георгиева, сценография на Мирела Василева и хореография на Александър Манджуков. На сцената Skiller си партнира с актьорите Филип Буков, Павел Иванов, Христо Пъдев и Стоян Дойчев, които с хумор и самоирония разказват познатата история за мечтания купон в "Петък вечер" и забавното, но болезнено осъзнаване след него в "Неделя сутрин".

Датите на предстоящите представления можете да откриете тук:

"Петък вечер" - https://artvent.bg/event/petk-vecher

"Неделя сутрин" - https://artvent.bg/event/nedelya-sutrin