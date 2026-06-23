Дара отказа да пее на фестивал с руски изпълнители

Победителката в "Евровизия" 2026 Дара се отказа от участие във фестивала Dream Fest в Баку, след като появата ѝ в програмата предизвика остра реакция, най-вече от украинска страна. За решението съобщава специализираният сайт Eurovision Fun.

Първоначално българската изпълнителка беше обявена сред основните артисти в откриващия ден на музикалното събитие, което ще се проведе в азербайджанската столица между 23 и 26 юли. Скоро след това обаче в социалните мрежи се появиха критики заради присъствието в програмата на руски изпълнители, обвинявани в подкрепа на войната в Украйна, както и на украински артисти, които продължават кариерата си в руската развлекателна индустрия.

Сред имената, включени в афиша на фестивала, са Ани Лорак, Джиган, Артик и Асти, Йегор Крийд, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу. Част от тях са добре познати на публиката и от предишни издания на "Евровизия". Още: След триумфа на Евровизия: Българите се гордеят с DARA

Обявяването на участието на Дара предизвика вълна от негативни коментари, особено сред украински фенове на конкурса. Украинската агенция УНИАН публикува критичен материал, в който се посочва, че българската певица ще се качи на една сцена с "украински предатели и руски изпълнители, подкрепящи войната". В публикацията беше споменато и името на телевизионната водеща Регина Тодоренко, която според критиците продължава да работи активно в руския шоубизнес.

УНИАН припомни и изявление на руския изпълнител Филип Киркоров, който по-рано твърдеше, че е оказал помощ при подготовката на Дара за участието ѝ в "Евровизия" през 2026 г.

След разразилия се обществен дебат българската певица е взела решение да се оттегли от фестивала.

Въпреки отказа на Дара, Dream Fest ще се проведе по предварителен график в комплекса Sea Breeze Resort в Баку. Организаторите вече са обявили участие на над 50 изпълнители от различни държави. Още: Еуфория! DARA предизвика истински фурор и на гръцката сцена (ВИДЕА)

Междувременно публикацията в социалните мрежи, с която беше анонсирано участието на българската звезда, е премахната. В нея организаторите представяха Дара като победителката в "Евровизия" 2026 и обещаваха на публиката в Баку "истинска музикална експлозия" на сцената на фестивала.