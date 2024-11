Единствен и неповторим вдъхновител: Как звездите почетоха паметта на Куинси Джоунс (СНИМКИ)

Опра Уинфри, Пол Маккартни, Уил Смит и Лени Кравиц са сред известните личности, отдали почит на Куинси Джоунс, който почина на 91-годишна възраст на 3 ноември, предаде Асошиейтед прес.

"Единственият и неповторим Куинси Джоунс ме "откри" за филма "Пурпурен цвят" през 1985 г. Животът ми се промени завинаги към по-добро след срещата с него", написа Опра Уинфри в профила си в Instagram. Тя отбеляза, че Джоунс "ходеше с широко отворено сърце и се отнасяше към всекиго така, сякаш е най-важният човек, когото някога е срещал". Уинфри призна, че покойният музикант е бил първият човек, когото е обичала безусловно.

За Уил Смит Джоунс е "истинското определение за наставник, баща и приятел... Той ме защитаваше. Той ме възпитаваше. Окуражаваше ме. Вдъхновяваше ме. Проверяваше ме, когато се налагаше. Позволи ми да използвам неговите крила, докато моите не станаха достатъчно силни, за да полетя".

Пол Маккартни отбеляза, че за него е било привилегия да познава Куинси Джоунс от много години. "Той беше изключително талантлив... Беше приятел с Джордж Мартин, продуцентът на The Beatles, и двамата създадоха много хубава музика. Куинси, или "Куинс", или "Кю", както го наричаха, винаги имаше блясък в очите и много позитивен, любящ дух, заразяващ всички, които го познаваха", написа Маккартни в Instagram.

Доктор Дре отбеляза, че е станал продуцент заради Куинси Джоунс. "Цялото време, което изкарах с него, беше безценно и ми харесва колко беше открит - съветите, които ми даде, разговорите, които проведохме, ми помогнаха в живота и кариерата. Вечно ще бъда вдъхновен от несравнимия Куинси Джоунс", написа Доктор Дре в Instagram.

В социалната мрежа X Лени Кравиц отбеляза, че Джоунс е бил изключително важен и за него. "Това, което този човек означава за мен, е изключително дълбоко. Какъв живот. Каква автентичност. Какъв учител", написа певецът, цитиран от БТА.

