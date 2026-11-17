Галерия "Арт Маркони", отличена с Награда „Варна” 2022 г. представя „Ехото на светлината" - стихотворения, песни, музикални пиеси от Владимир Стоянов. Събитието е с начален час 18:30 часа 19.11.2026 г. , четвъртък, на ул. „Охрид” 22, галерия „Арт Маркони”. Авторският едноименен спектакъл на Владимир Стоянов отново ще бъде симбиоза от изпята поезия, видеоимпресии и стихове. Поетичната книга „Ехото на светлината“ ще представи Бисерка Алексиева. Илюстрациите на скулптора Христо Христов правят томчето поезия истинско полиграфско бижу.

Хумористичен моноспектакъл и премиера на книга в галерия „Арт Маркони”

Мечтанието

„Това, което човек не достига в реалността, докосва в мечтанието. И то се връща като ехо на светлината – да ни спаси и пречисти“, споделя Владимир Стоянов.

Кратките, проникновени поетични изповеди звучат като дзен мантри, превеждащи сложния драматизъм на света в простички житейски открития. Съзерцанието претопява снега на апатията, заслепил ни с искрящата си безнадежност, затрупал сетивата ни и непозволяващ да видим същността. С обръщането към себе си можем да се намерим отново и да приемем пречистващата, спасителна светлина.

„Ехото на светлината“ носи Рождественския дух и настройва сетивата ни за надежда и чудо.

Прозвънват чанове

и като наниз

от жълтици

посипват своя глас

върху реката.

А стомните

на изгрева

бълбукат от розово

до гълъбово синьо.

Със бисерни очи

и бяла риза

свенливо слиза

светлината –

доброто

в сънищата ни

да сбъдне.

„Пробудени чанове“, Владимир Стоянов

"Пролетни трели" звучат в изложбата на Ангел Веселинов в Галерия "Арт Маркони" (КАРТИНИ)