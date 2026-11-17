Японската агенция за изследване на космоса (JAXA) е била принудена да преразгледа плана за мисията за събиране на проби от астероида Hayabusa2, съобщи Kyodo News, позовавайки се на документи, представени от агенцията на кабинета на министрите.

Защо Япония промени целта на мисията си?

Безпилотната междупланетна сонда беше изстреляна от Япония през 2014 г. От 2018 до 2019 г. космическият апарат изучава астероида Рюгу, събирайки информация за състава на космическия обект и вземайки проби. През 2020 г. специална капсула върна почвата на астероида на Земята.

След това мисията Hayabusa2 продължи. Станцията трябваше да достигне малкия астероид 1998 KY26 през 2031 г. Размерите му се оценяват на 11 метра, докато Рюгу е малко под километър.

Въпреки това, както стана известно на 16 ноември, JAXA се отказа от новата мисия. В средата на август 2026 г. беше открита неизправност в един от четирите йонни двигатели – той беше единственият, използван за навигация по това време. Оставащата тяга беше недостатъчна за извършване на маневра с гравитационно подпомагане близо до Земята и достигане на планираната цел.

Решено е космическият апарат да бъде пренасочен към друг обект – астероидът 2015BM510, който е близо до Земята. Очаква се космическият апарат да го достигне през 2028 г. Този обект също е сравнително малък по размер – между 17 и 74 метра.

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Наскоро учени съобщиха, че мистериозен обект, смятан за обикновен астероид, е започнал да набира скорост и те все още не могат да намерят обяснение за това.

Близкият до Земята астероид 1998 KY26 набира скорост, която не може да се обясни с влиянието на гравитацията на Слънцето или планетите. Тоест, движейки се през Слънчевата система, този космически камък получава енергия от някакъв друг източник. Все още не е ясно какво всъщност се случва с астероида. От друга страна, има версия, че това изобщо не е космически камък, а отдавна изгубена марсианска сонда, пише Daily Mail.

В момента 1998 KY26 е на приблизително 300 милиона километра от Земята. Изчисленията на учените показват, че през 2028 г. ще бъде още по-близо до Земята: на разстояние от 51 милиона км. А през 2039 г. ще се приближи до нашата планета още по-близо: на разстояние от 16 милиона км.

Авторите на ново проучване, публикувано в списание Icarus, установиха, че ускорението на астероида не може да се обясни с вътрешните му процеси. Тоест, това ускорение не може да бъде причинено от сублимация на воден лед (преход от твърдо състояние директно в газообразно), което би довело до отделяне на газ. Това отделяне би могло да осигури ускорението. Но астероидът е твърде топъл, за да задържа воден лед.