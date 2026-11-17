Изявленията на зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър след разговорите, за които той бе изпратен в Москва заедно с другия американски пратеник, Стив Уиткоф, влязоха в противоречие с позицията на Кремъл. Разминаванията са по три важни въпроса - относно участието на Европа в преговорите, статута на НАТО и бъдещата структура на европейската сигурност.

Докато Къшнър се обяви за директен диалог между Европа и Русия, Москва не е съгласна. Русия не е дала съгласие за участието на европейци в преговорите, стана ясно от думите на съветника на Владимир Путин Юрий Ушаков. Той обяви, че следващата среща трябва отново да е в тристранен формат - САЩ, Украйна и Русия, без участие на европейски представители. Това е точно обратното на изявленията на Къшнър и Уиткоф, които след срещата в Абу Даби заявиха, че Европа ще участва в следващия кръг от преговори, пише Ройтерс.

"Що се отнася до разширяването на формата – за което някои говорят – то не е съгласувано с нас", заяви Ушаков, визирайки очевидно думите на двамата американски преговарящи.

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