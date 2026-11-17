Безпрецедентна операция в отговор на руските атаки - така окачестви украинските удари срещу Кримския мост президентът Володимир Зеленски. Той специално благодари на Силите за отбрана на Украйна, на министъра на отбраната Евген Хмара, главнокомандващия ВСУ Михайло Драпати, на Генералния щаб и специално отбеляза украинските производители на оръжия. Автомобилната част на моста е била ударена от дронове „Паляница“, а железопътната част - от ракети „Нептун“, дронове „Рута“ и FP-5. Контролирано поражение е направено с ракети „Фламинго“, посочва президентът.

"Днес всички могат да видят последствията за главния военен прелез от територията на Русия към нашия украински Крим. Това е резултатът от седмия етап на операцията, който се изпълняваше в продължение на няколко седмици, беше разработена и координирана от Службата за сигурност съвместно с Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Нашите войници постепенно унищожаваха системи за противовъздушна отбрана, радари, средства за електронна борба и други определени обекти по пътя към крайната цел. За целта бяха използвани самолети „Довбуш“, „Вендета“, „Да Винчи“, „Сичен“, „MICH 2000“, „Рута“, „Паляница“, Ан-197, FP-1, FP-5 „Фламинго“ и R-360 „Нептун“", пише президентът.

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"Многократно сме предлагали на Русия стъпки за деескалация и сме чували само откази на всички предложения. Русия нанася удари по нашата инфраструктура всеки ден, включително по мостовете, в Запорожие, Днепър, Киев и Одеска област. Възстановяваме нашата инфраструктура. Но също така напомняме на Русия, че войната винаги ще се връща там, откъдето е започнала. Отбранителният потенциал на Украйна е и ще бъде висок и никога няма да оставим терора срещу нашите градове и хора без отговор", пише Зеленски.

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