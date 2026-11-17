Изтекли документи разкриват, че „Дойче Банк“ (Deutsche Bank) е продължила да обслужва руски олигарси с големи активи в продължение на години, дори след като служители и наблюдатели са предупредили, че тези връзки създават риск от санкции и финансови престъпления, сочи ново международно разследване. Резултатите бяха публикувани във вторник, 17 ноември, в рамките на проекта Inside Deutsche Bank, въз основа на над 15 милиона изтекли файла, прегледани от повече от 200 журналисти.

Предупрежденията отстъпват място на парите

След като Русия незаконно анексира Крим през 2014 г., „Дойче Банк“ намали своето присъствие в страната, но не напусна пазара - въпреки предупрежденията от външни наблюдатели и собствения си персонал.

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В преглед на стратегията за Русия от ноември 2020 г. се посочва, че 17 от около 160 международни клиенти на частното банкиране в Русия са били включени в списъка на олигарсите или в списъка към Кремъл на Министерството на финансите на САЩ и са генерирали 47 процента от приходите на този портфейл. Налагането на пълни санкции срещу лицата от списъка е определено като „изключително малко вероятно“.

Сред клиентите, посочени в доклада, са Роман Абрамович, Алишер Усманов, Андрей Мелниченко, Алексей Мордашов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко.

Клиентите се местят в оазиси на банковата тайна

Вътрешни документи показват, че от 2015 г. банката е „преразпределила“ богатите руски клиенти, като ги е концентрирала в Швейцария и Люксембург.

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Към октомври 2015 г. Швейцария държи 60% от обема на бизнеса на банката с руски клиенти, възлизащ на 6,8 милиарда долара. В имейли по-късно се отбелязваше, че швейцарските и люксембургските правила за банкова тайна ограничават разкриването на информация пред чуждестранни власти.

Към 2021 г. поне 46 „най-чувствителни клиенти“, включително някои лица, които вече са подложени на санкции от САЩ, са били почти изцяло регистрирани в тези юрисдикции.

Нахлуването в Украйна и забавено оттегляне

В края на 2021 г. банката преценява вероятността от война като „доста ниска“ и открива нова централа в Москва. Ръководителят ѝ за Русия посочва „ангажимента към руския пазар“ като мотив.

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Снимка: Getty Images/Guliver

След като Русия нахлу в Украйна на 24 февруари 2022 г., главният изпълнителен директор Кристиан Севинг първоначално заяви, че незабавното оттегляне би противоречало на ценностите на банката. На следващия ден банката осъди инвазията и обяви, че прекратява дейността си в Русия.

Когато Министерството на правосъдието на САЩ иска данни за руски клиенти, банката предоставя ограничени списъци и се позовава на швейцарската и люксембургската банкова тайна. „Не е позволено разкриването на клиентски данни от Швейцария и Люксембург пред Министерството на правосъдието (банкова тайна)“, пише главният служител по защита на личните данни.

Разкритията идват в момент, когато руските магнати прехвърлят милиарди в офшорни сметки, а Германия обсъжда използването на замразени руски активи за подкрепа на Украйна.

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Банката отхвърля твърденията за укриване

„Дойче Банк“ заяви, че клиентите, свързани с Русия, „са били обект на приложимите процедури за приемане, надлежна проверка, санкции, установяване на действителните собственици и контрол на репутационния риск“, както и че от 2014 г. насам е прекратила отношенията си с 900 клиенти и "значително" е намалила риска, свързан с Русия.

Банката заяви, че е инвестирала 7 млрд. евро в контролни мерки между 2019 и 2025 г., и категорично отхвърли „всяко твърдение, че Deutsche Bank е търсила да помогне на клиенти да заобикалят санкциите“.

Тя посочи, че кредитната експозиция към Русия е спаднала до 13 млн. евро до 2025 г. от 960 млн. евро през 2022 г. През март 2026 г. банката е уведомила германската Бундесбанк за възможни нарушения на санкциите на ЕС, а Великобритания ѝ е наложила глоба от около 190 000 евро за плащания през 2022 г. към руска стрийминг услуга, обобщава медийното разследване Clash Report.

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