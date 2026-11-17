"Няма никакво съмнение, че мостът ще бъде възстановен и че ще бъде дори по-добър отпреди" - с тези думи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков омаловажи щетите, нанесени по Кримския мост след две поредни нощи на украински атаки с дронове и ракети "Фламинго" и "Нептун". Автомобилната и железопътната част на съоръжението бяха поразени и трафикът секна, а корабоплаването през Керченския пролив също спря заради сриване на една от арките на моста - емблема на Путиновата окупация на полуостров Крим.
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Украйна неведнъж е заявявала, че съоръжението, свързващо Крим с континенталната част на Русия, е незаконно и представлява военна цел. След две предишни мащабни атаки - през 2022 и 2023 г. - сега третият голям удар нанася сериозни щети и според известни руски пропагандисти дори няма как да се сложи дори готова арка, като ще се наложи пълна реорганизация на логистиката от и към полуострова.
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Малко конкретика от Песков за възстановяването на моста
Песков явно не мисли по този начин. Пред кремълски журналист говорителят избегна пряк отговор на въпроса дали диктаторът Владимир Путин е бил информиран за случилото се и как е реагирал.
"Ще бъде изготвен конкретен план. Ще се определят редът и времевата рамка за възстановителните работи", каза той.
🤡 Putin’s court jester is convinced that the Crimean Bridge will be rebuilt — and will be even better than before— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026
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Руските строители отделиха почти една година за сглобяването на пътната арка на Кримския мост, тежаща над 5000 тона. Украински дронове и ракети я унищожиха само за 24 часа. "Успех с възстановяването ѝ в разгара на войната", пожелава саркастично на руснаците беларуската опозиционна телевизия NEXTA.
Russian builders spent almost a year assembling the road arch of the Crimean Bridge, weighing over 5,000 tons Ukrainian drones and missiles destroyed it in just 24 hours. Good luck rebuilding it in the middle of a war 😉😂— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026
"Това е резултатът от седмия етап на операцията, който се изпълняваше в продължение на няколко седмици, беше разработена и координирана от Службата за сигурност съвместно с Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Нашите войници постепенно унищожаваха системи за противовъздушна отбрана, радари, средства за електронна борба и други определени обекти по пътя към крайната цел. За целта бяха използвани самолети „Довбуш“, „Вендета“, „Да Винчи“, „Сичен“, „MICH 2000“, „Рута“, „Паляница“, Ан-197, FP-1, FP-5 „Фламинго“ и R-360 „Нептун“", написа същевременно президентът на Украйна Володимир Зеленски.
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🚀 Ukraine deployed 11 types of missiles, drones, and other systems in the operation against the Crimean Bridge According to the published statement, the operation lasted several weeks and consisted of seven stages. It was planned and coordinated by Ukraine's Security Service (SBU) together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. The operation involved Dovbush, Vendeta, Da Vinci, Sichen, MICH 2000, Ruta, Palyanytsia, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo, and R-360 Neptune. Before the final strike, Ukrainian forces systematically targeted Russian air defense systems, radars, and electronic warfare equipment. Palyanytsia drones struck the road section of the bridge, while Neptune missiles, Ruta drones, and FP-5 Flamingo missiles hit the railway section. The statement claims that Flamingo missiles carried out a precision-guided strike, with communication maintained until the final seconds.— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026