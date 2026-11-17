Вътрешнополитическата нестабилност, поредицата от кризи и личната нужда на американския президент Доналд Тръмп от признание могат да го направят уязвим за манипулации от страна на Русия и Китай, предупреждава колумнистът Хауърд Френч в свой анализ за геополитическото списание Foreign Policy. Републиканецът се отправя към среща с китайския лидер Си Дзинпин и руския диктатор Владимир Путин в момент на сериозно отслабване на политическите му позиции. След тежкото поражение на партията му в междинните избори американският президент изглежда така, сякаш опонентите му могат лесно да му нанесат нови удари.

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Сега му предстои среща на 19 ноември 2026 г. (четвъртък) в китайския град Шънджън. Разговорите с лидерите на Москва и Пекин ще се проведат в рамките на 33-тата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Два случая от последните седмици особено ясно очертават проблемите пред администрацията му. Първият е скандалът около ръководителя на Nvidia Дженсън Хуанг и предполагаемите му контакти с жена, заподозряна във връзки с китайското разузнаване - Алис Хуанг. Според различни публикации, включително от Axios, Тръмп е бил информиран за случая още през май, но публично отрече да е знаел за него. Вместо да демонстрира загриженост за потенциалните рискове за националната сигурност, той изрази съчувствие към Хуанг и дори заяви, че не би имал нищо против технологичният магнат да се върне начело на компанията.

Вторият проблем е сривът на националната система за управление на въздушното движение, довел до хиляди отменени полети. Реакцията на администрацията беше белязана от объркване, липса на ясни обяснения и прехвърляне на отговорността към Конгреса и предишни управления. Самият Тръмп остана встрани от кризата през първите 36 часа, избягвайки публично да поеме отговорност за случилото се.

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Тези прояви не са просто поредните признаци на управленска некомпетентност - те поставят въпроса доколко американският президент е в състояние да защитава последователно националните интереси на страната в предстоящите разговори с лидерите на Русия и Китай, пише Френч.

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Опасността от личните амбиции на Тръмп: може заради тях да направи отстъпки пред Путин и Си

Основният риск произтича от склонността на Тръмп да търси одобрението и близостта на авторитарни лидери като Путин и Си Дзинпин. В условията на вътрешнополитическа слабост той може да бъде изкушен да направи значителни отстъпки, ако те му позволят да представи срещата като голям дипломатически успех и да възстанови накърнения си политически авторитет.

Доналд Тръмп вече е демонстрирал готовност да се откаже от повдигането на два особено чувствителни въпроса – скандала около Nvidia и продължаващата руска агресия срещу Украйна. Ако това е вярно, подобно самоограничаване предварително отслабва позициите на Вашингтон.

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Сред заявените теми на срещата са ограничаването на ядрените арсенали и войната на САЩ срещу Иран. Именно по последния въпрос обаче перспективите за реален напредък изглеждат ограничени.

Русия оказва разузнавателна и военна подкрепа на Иран, включително чрез предоставяне на боеприпаси и информация, подпомагаща ударите срещу американски военни обекти в Близкия изток. Китай също допринася за укрепването на иранските позиции, като продължава да купува ирански петрол (най-големият му купувач в света е) и според различни съобщения доставя електронни компоненти, използвани в производството на ракети и дронове.

За да постигне реален резултат, Вашингтон би трябвало да поиска от Москва и Пекин конкретни ангажименти за прекратяване на тази подкрепа. Авторът обаче се съмнява, че Тръмп ще постави подобни категорични условия, а дори и да го направи, няма гаранции, че двете държави ще ги изпълнят.

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Путин може да използва Иран като разменна монета за Украйна

Един от най-сериозните рискове на срещата е възможността Путин да предложи на Тръмп неясно и трудно проверимо обещание за ограничаване на руската подкрепа за Иран. В замяна Москва би могла да поиска по-голямо съдействие от САЩ за прекратяване на войната в Украйна при условия, изгодни за Кремъл.

Това би било размяна на реални и трудно обратими отстъпки за американската страна срещу обещание без ясни гаранции за изпълнение.

Според анализа във Foreign Policy Тръмп вече е позволил на Путин да измести отговорността за войната към Украйна, въпреки че тя се защитава от руската агресия. Личната му склонност да поддържа добри отношения с руския диктатор може да го направи особено податлив на подобна дипломатическа маневра.

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Тайван - голямата стратегическа цел на Си Дзинпин

За Китай основният стратегически интерес остава Тайван и стремежът на Пекин да установи контрол над демократично самоуправляващия се остров. Тръмп вече е направил важни отстъпки на Китай, без да получи съществена насрещна изгода. Американският президент отслаби традиционната позиция на Вашингтон в подкрепа на мирното разрешаване на спора между Пекин и Тайпе и на практика постави под съмнение готовността на САЩ да защитят Тайван при евентуален военен конфликт.

Допълнително предимство за Китай би било евентуално забавяне на американските оръжейни доставки за острова като жест към Си Дзинпин.

Военното присъствие на САЩ в Източна Азия също е отслабено заради продължителното разполагане на американски самолетоносачи и групите около тях в района на Иран и сериозното изчерпване на част от модерните американски оръжейни системи. Непредвидимата политика на Тръмп и конфликтите му от гледна точка на митата допълнително подкопават доверието на азиатските съюзници във Вашингтон.

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Макар Си Дзинпин да е по-предпазлив от Путин, той може да се възползва от политическата уязвимост на американския президент, предлагайки му демонстративно сътрудничество и близост срещу отстъпки по въпроси, които са от ключово значение за Пекин.

Дипломатически успех или стратегическа загуба?

Изводът на Хауърд Френч, който е професор в Колумбийския университет, е, че Тръмп вероятно ще представи срещата като голям успех, подчертавайки личните си отношения с двамата влиятелни лидери на Русия и Китай. Възможно е публично да не бъдат обявени значими договорености, но истинските рискове да се крият в неформалните разбирания и обещания, постигнати зад затворени врата.

В момент на вътрешнополитическа слабост и нарастваща нужда от външнополитическа победа Тръмп може да се окаже особено податлив на ласкателства и манипулации. Путин и Си имат възможност да използват тази уязвимост, за да постигнат стратегически цели за сметка на американските интереси, а и за сметка на демократичния свят спрямо авторитарните режими.

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Най-голямата опасност не е, че Тръмп ще влезе в открит конфликт с Москва или Пекин, а че в стремежа си да демонстрира дипломатически успех, може да направи отстъпки, чиито реални последици за САЩ и техните съюзници ще се проявят много по-късно.

*Заглавната снимка е генерирана с помощта на инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT и е единствено с илюстративна цел.