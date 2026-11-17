В понеделник, 16 ноември, републиканците в Сената на САЩ представиха законопроект за военни разходи в размер на близо 1,1 трилиона долара за фискалната 2027 година, който включва десетки милиарди за финансиране на програми, които първоначално бяха част от искането на Пентагона за съгласуване на бюджета в размер на 350 милиарда долара. В този мащабен законопроект за разходи близо 69 милиарда долара бяха прехвърлени от процедурата по съгласуване към основния бюджет, което отразява скептицизма, че искането на военното ведомство за пълните 350 милиарда долара, подкрепено от партията, може да се осъществи.

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Над 200 млрд. долара за заплати, още десетки милиарди за "Златен купол"

Законопроектът за отбраната, представен от републиканците в Комисията по бюджета на Сената (горната камара на Конгреса), предвижда основно:

202,9 милиарда долара за заплати и социални придобивки на военнослужещите и техните семейства, с които да се финансира увеличение на заплатите с 3,6 процента;

47,2 милиарда долара за закупуване на боеприпаси и ускоряване на инвестициите в Пентагона;

35,6 милиарда долара за инвестиции в противовъздушната и ракетната отбрана, включително проекта „Златен купол“ ( Golden Dome ), който е приоритет за президента Доналд Тръмп;

), който е приоритет за президента Доналд Тръмп; 11,1 милиарда долара за закупуване на самолети, модификации и поддръжка;

6,2 милиарда долара за продължаване на научноизследователската и развойна дейност, както и за закупуване на системи за безпилотни летателни апарати и системи за противодействие на дронове;

42 милиарда долара за корабостроене, което включва близо 2 милиарда долара допълнително финансиране за ракетен разрушител от клас „Арли Бърк“ на Военноморските сили.

Краен срок поставя напрежение: демократите искат край на войната срещу Иран

Публикуването на законопроекта идва в момент, когато законодателите са изправени пред крайния срок 11 декември, за да предотвратят спиране на работата на правителството.

Някои демократи разглеждат наближаващия краен срок като възможност да принудят администрацията на Тръмп да сложи край на войната срещу Иран, което потенциално би могло да внесе изненадващ обрат в сесията на изтичащия мандат.

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Пари за Украйна и Тайван

Над 285 милиарда долара от законопроекта са предназначени за закупуване на оръжейни системи, а 203 милиарда долара – за научни изследвания, разработки и тестване на платформи.

Снимка: Getty Images

Законопроектът съдържа също 5,4 милиарда долара за укрепване на програмите за сътрудничество в областта на сигурността, включително около 1 милиард долара за Инициативата за сътрудничество в областта на сигурността на Първата верига острови с цел укрепване на партньорствата с Филипините и Тайван.

И още - 750 милиона долара са предвидени за Инициативата за помощ за сигурността на Украйна, което не е особено голям процент предвид пълния пакет.

Около 175 милиона долара отиват за Балтийската инициатива за сигурност. Има и увеличено финансиране за сътрудничество в областта на сигурността с Йордания и Бахрейн.

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Сенатор Мич МакКонъл (републиканец от Кентъки), председател на Подкомисията по отбранителните разходи към Сената, заяви, че законопроектът е „пътна карта за устойчиво и отговорно“ осъществяване на „инвестиции за поколенията“ в националната отбрана.

"Нова историческа сума" за бъдещите поколения

„Характерът на войната се променя, а противниците на Америка работят заедно, за да ни заплашват. Възпирането на тези заплахи е проект, по-голям от еднократни вливания на средства. От разширяването на производството на критично важни боеприпаси, през съживяването на американското корабостроене, до запазването на предимството ни в разработването на бъдещи оръжия – съвместните сили на утрешния ден ще се нуждаят от последователни инвестиции, година след година“, заяви МакКонъл, цитиран от The Hill. „Гордея се с работата на подкомисията за постигането на нова историческа базова сума и целогодишна инвестиция в този проект от поколение на поколение“, добави той.

Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет се застъпиха за рекорден бюджет на Пентагона от 1,5 трилиона долара, като изтъкнаха, че той е необходим за укрепване на въоръжените сили, засилване на националната сигурност и съживяване на отбранителната промишлена база. Миналата седмица президентът на САЩ отново призова Сената да приеме партийния пакет за съгласуване на бюджета в размер на 350 милиарда долара.

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Демократите обаче се противопоставиха на искането за бюджет на Пентагона от 1,5 трилиона долара, а някои от тях твърдят, че общата сума на базовия бюджет трябва да бъде намалена.

Сенаторката Пати Мъри (демократ от Вашингтон), водеща фигура сред демократите в бюджетната комисия на Сената, заяви, че законопроектът за отбраната осигурява „наистина огромна извънредна печалба“ за Пентагона, „отговаряйки на шокиращото искане на президента Тръмп - докато не прави почти нищо, за да озапти този президент, който води незаконни войни“.

„Не можем и не трябва да приемем пътната карта, изготвена от републиканците в Сената, която ще хвърли още стотици милиарди долари към Пентагона, докато прави изключително малко, за да помогне на семействата да се справят“, заяви Мъри.

От януари двете камари на Конгреса минават под контрола на демократите, които спечелиха междинните избори.

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