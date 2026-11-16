Певицата Рей с най-много номинации за наградите "Грами", DARA не беше номинирана

Певицата Рей получи най-много номинации за наградите "Грами" – 11, следвана от Росалия, която се конкурира в девет категории, предаде "Variety". Сред категориите, в който Рей се конкурира за отличията, са за албум с "This Music May Contain Hope", със сингъла "Where Is My Husband!" - за запис и за песен на годината.

За албум на годината номинираните са още "Lux (Complete Works)" на Росалия, "Lost Weekend" на Фийби Бриджърс, "The Art of Loving" на Оливия Дийн, "Dandelion" на Ела Лангли, "The Romantic" на Бруно Марс, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" на Оливия Родриго и "The Life of a Showgirl" на Тейлър Суифт.

С "Грами" за песен на годината се отличават композиторите на песента, като понякога е включен и изпълнителят. Тази година номинирани са "Berghain" в изпълнение на Росалия, Бьорк и Ив Тюмър, "Choosin’ Texas" - Ела Лангли, "The Cure" – Оливия Родриго, "Hate That I Made You Love Me" на Ариана Гранде, "I Knew It, I Knew You" на Тейлър Суифт, "Man I Need" на Оливия Дийн, "Risk It All" на Бруно Марс, "Where Is My Husband!" на Рей.

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За "грамофончето", връчвано за запис на годината, се конкурират "Man I Need" на Оливия Дийн, "Choosin’ Texas" на Ела Лангли, "I Just Might" на Бруно Марс, "Where Is My Husband!" на Рей, "The Cure" на Оливия Родриго, "Berghain" на Росалия, Бьорк и Ив Тюмър, "The Fate of Ophelia" на Тейлър Суифт и "Dracula" на Tame Impala с Джени.

Congratulations to all of the 2027 Grammy Nominees. View the full list of nominees: https://t.co/dH8KUa2jUp https://t.co/Unt8OcvFHd — GRAMMYS (@Grammys) November 16, 2026

В категорията за най-добър нов изпълнител за наградата "Грами" са номинирани Ела Лангли, Сиена Спайро, Слейтър, Реми Улф, Дон Толивър, Гийс, дуото Angine de Poitrine, групите Geese и The Womack Sisters.

"Голямата четворка" на най-престижните музикални отличия включва призовете за албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител, припомня БТА.

С номинацията за "The Life of a Showgirl" Тейлър Суифт изравни рекорда за изпълнител с най-много поредни албуми, номинирани за запис на годината – пет на брой. Според изданието само Кендрик Ламар е имал толкова поредни албуми, които да се състезават за голямата награда. Тази година Суифт получи общо пет номинации, включително в трите най-важни категории – албум, запис и песен на годината, както и за изпълнение от поп дует/група и за песен, написана за филм.

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Българката DARA, която спечели тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровизия" с песента си "Bangaranga", беше подала заявление участие в категориите за "Грами" за най-добър нов изпълнител, запис на годината, песен на годината и най-добро солово изпълнениe.

Наградите "Грами" обхващат 100 категории в широк спектър от жанрове и дисциплини и отдават почит на артистите, композиторите, продуцентите, звукорежисьорите и всички музикални творци, оформили музиката, която сме харесали и обикнали през изминалата година.

Отличията "Грами" се определят чрез гласуване на близо 16 000 членове на американската Национална звукозаписна академия, които представляват всички жанрове и творчески дисциплини.

На церемонията по връчването на наградите "Грами" през 2027 г. ще бъдат въведени пет нови категории – за най-добро изпълнение в жанра азиатска поп музика, най-добро ритъм енд блус сътрудничество или изпълнение на дует/група, най-добро традиционно поп вокално изпълнение, най-добър традиционен фолк албум и най-добра латино песен.

Церемонията по връчването на 69-ите награди "Грами" ще бъде на 7 февруари 2027 г., и ще бъде излъчена на живо по ABC, както и в платформите Disney+ и HULU от зала "Крипто арена" в Лос Анджелис.