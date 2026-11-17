Авторите, членове на сдружението, имат възможност да създадат оригинални химни за още 10 български училища

МУЗИКАУТОР обявява конкурс за творчески екипи в шестото издание на инициативата „Светилник 2026/2027: Всичко във песен звъни“. Тази година членовете на сдружението ще имат възможност да вложат таланта си в създаването на оригинални химни за още 10 български училища. Така общият брой на дарените от МУЗИКАУТОР химни в рамките на инициативата ще достигне 50.

С участието си в надпреварата, авторите на текст, музика и аранжимент имат възможност да изследват историята, мисията, ценностите и идентичността на училищата и да предложат своя музикална идея за химн. Създаването на музикалната емблема е възможност творците да оставят своята следа и ценностен заряд в творбата, която има силата да вдъхновява поколения наред.

Специален акцент тази година е възможността за създаване на химн за бесарабско училище в Молдова – Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя Пержей, Тараклийски район. В предходното издание „Светилник 2026/2027: Че какво без песен е светът“, МУЗИКАУТОР за пръв път дари музикален символ за българско училище зад граница – Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в Украйна.

В рамките на тазгодишното издание на „Светилник“ творческите екипи могат да кандидатстват за създаване на химн за следните училища:

Профилирана природо-математическа гимназия, гр. Ловеч ;

СУ „Отец Паисий“, гр. Габрово;

ОУ „Валери Петров“, гр. Плевен;

СУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар;

СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат, обл. Разград;

7. СУ „Свети Седмочисленици“, гр. София;

9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София;

Национален учебен комплекс по култура, гр. София;

НПМГ „Академик Любомир Чакалов“, гр. София;

Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя Пержей, Тараклийски район, Молдова.

За всеки творчески екип, чиято кандидатура бъде избрана от съответното училище, МУЗИКАУТОР предвижда възнаграждение за създаването на отделните компоненти на химна. Авторът на музиката ще получи 1000 евро, текстописецът – 1000 евро, а авторът на аранжимента – 730 евро. Така сдружението подкрепя професионалния труд на своите членове и осигурява възможност за създаването на нови оригинални произведения.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 16 декември 2026 г. Пълните условия за участие и необходимите документи са публикувани на www.musicautor.org.

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Светилник“ е оригинална творческа инициатива на МУЗИКАУТОР за създаване на училищни химни, финансирана от Културния фонд на сдружението. От 2021 г. досега е достигнала 33 000 ученици и с над 2 300 учители от 40 училища от 20 населени места и у нас, и в чужбина.

Инициативата се провежда под патронажа на Министерство на културата и на Министерство на образованието и науката, както и с подкрепата на Столичната община (СО). Постоянни дългосрочни партньори на инициативата са Българската телеграфна агенция (БТА), Българското национално радио (БНР), Българската национална телевизия (БНТ), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Народният театър „Иван Вазов“.

МУЗИКАУТОР е организация на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права. Ние предлагаме над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар, като представляваме над 4 000 български автори и още близо 3 000 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения, с които нашата организация има договори за взаимно представителство.