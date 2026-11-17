Бизнесменът Мило Борисов за първи път публично коментира възможността да придобие акциите на Ботев (Пловдив). Бившият генерален спонсор на Левски потвърди, че се водят разговори за бъдещето на "канарчетата", но подчерта, че към момента няма нищо конкретно. Изявлението му идва на фона на засилените спекулации през последните седмици, че е близо до поемането на контрола върху пловдивския клуб.

Мило Борисов потвърди преговорите за Ботев

"Има преговори, но няма нищо конкретно. Все още се водят преговори", заяви лаконично бизнесменът. Борисов коментира темата по време на пресконференция в София, на която беше обявено ново стратегическо партньорство между управляваната от него букмейкърска компания и Българската федерация по баскетбол.

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Какво се случва с бъдещето на Ботев (Пловдив)?

Името на Мило Борисов се свързва с евентуално придобиване на "жълто-черните" от октомври насам. Тогава се появиха информации, че негови представители извършват проверки на финансовото състояние на клуба, включително на съществуващите задължения. В началото на ноември изпълнителният директор на Ботев Кристиан Райчев също потвърди, че се водят разговори с потенциални инвеститори, без да разкрива конкретни имена.

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