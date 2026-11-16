Били Айдъл вече официално е част от Rock & Roll Hall of Fame (ВИДЕО)

Хенри Ролинс веднъж описва Били Айдъл като артист с "рокендрол във вените и пънк рок в ДНК-то". Днес британската рок звезда вече официално е част от Rock & Roll Hall of Fame, а на 4 юли 2027 г. ще го посрещнем в София като част от Release Sofia Festival!

Били Айдъл има право да бъде номиниран за Rock & Roll Hall of Fame още от 2006 г. – артистите стават допустими за включване 25 години след издаването на първия си запис. Две десетилетия по-късно той най-сетне получи заслуженото признание, като беше приет в Залата на славата заедно със своя дългогодишен китарист и творчески партньор Steve Stevens.

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На церемонията на 14 ноември в Лос Анджелис, която отбеляза още включването на Фил Колинс, Luther Vandross, Wu-Tang Clan, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis и Шаде, Айдъл изпълни "Rebel Yell", а към него на сцената се присъедини Гуен Стефани за "Eyes Without a Face".

Снимка: Getty Images

В речта си при приемането на отличието Били Айдъл каза: "Рокендролът ни казва, че можем да бъдем герои", директна препратка към песента "Heroes" на Дейвид Боуи. "В моя случай избрах името Били Айдъл, за да мога сам да бъда свой собствен герой."

Малко преди церемонията Steve Stevens сподели: "Днес няма много истински рок звезди и със сигурност няма кой да замени Били."

Ден преди церемонията Били Айдъл беше почетен и от град Лос Анджелис, където живее повече от 30 години. 14 ноември беше официално обявен за "Billy Idol Day". Въпреки дъжда, той излезе на стъпалата пред кметството и зарадва събралите се фенове с някои от многобройните си хитове.

На 4 юли 2027 г. ще имаме възможност да видим тази рок легенда на живо в София! Billy Idol е сред големите имена в програмата на Release Sofia Festival, който ще се проведе на Sofia Live Park. Билетите са в продажба на more.com и releasesofia.bg.

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