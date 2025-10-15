ЕК е призована за спешни действия срещу системното нарушаване на авторските права в България

CISAC, GESAC и SAA изпратиха официално писмо до Европейската комисия в подкрепа на жалбите на МУЗИКАУТОР и ФИЛМАУТОР за системни и дългогодишни нарушения на авторското право в аудио и визуалните изкуства

Безпрецедентна подкрепа за жалбите на МУЗИКАУТОР и ФИЛМАУТОР оказаха трите водещи европейски и международни организации от общността на интелектуалното право – CISAC (Международната конфедерация на авторите и композиторите), GESAC (Европейският съюз на авторските дружества) и SAA (Обществото на аудиовизуалните автори).

В съвместно писмо до Европейската комисия (ЕК) те настояват за незабавна проверка на сигналите от българските дружества, алармиращи за дългогодишни и системни нарушения на европейското законодателство в областта на авторските права.

В писмото се изтъква, че съществуващата нормативна рамка в България не функционира ефективно, като системно възпрепятства дружествата за колективно управление на права да получат одобрение на тарифите си – правна предпоставка за лицензиране и събиране на авторски възнаграждения.

Законодателството в България в задънена улица

Нито една от петте процедури за тарифно одобрение, започнати от МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР и ПРОФОН в периода 2019–2024 г., не е приключила с решение от компетентната комисия.

Вместо това, процедурите биват прекратени автоматично от Министерството на културата, без да се разгледа същината на тарифното предложение.

МУЗИКАУТОР не може да актуализира тарифите си за излъчване от 2001 г., а за препредаване – от 2014 г., а ФИЛМАУТОР не може да събира възнаграждения за препредаване на аудиовизуални произведения, защото въобще няма действаща тарифа.

Последиците се усещат не само от българските, но и от международните автори, поради договори за взаимно представителство.

Нарушения на европейското законодателство

В писмото се посочват конкретни членове от Директива 2014/26/ЕС, които България нарушава:

Член 16, параграф 2 - липса на гаранции за подходящо възнаграждение на носителите на права;

Членове 16.1 и 17 – липса на задължение за добросъвестни преговори от страна на ползвателите и предоставяне на нужната информация;

Член 35 – липса на ефективен механизъм за разрешаване на спорове.

CISAC, GESAC и SAA подчертават, че правният вакуум в България води до системно потъпкване на авторски права в аудио и визуалната индустрия. Тези дългогодишни и систематични нарушения на правата в България, лишават и чуждестранните творци от техните възнаграждения.

Международната общност настоява Европейската комисия да предприеме незабавни действия, за да принуди България да приведе законодателството си в пълно съответствие с европейското право и да прекъсне порочните практики срещу авторската общност.