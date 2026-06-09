Емоционален рестарт преди лятото: Ive & Chaz с музикален разказ за смелостта да си "Различна" (ВИДЕО)

Ive & Chaz представят музикален разказ за смелостта в новата песен "Различна". Това е песен за онези срещи, които вадят жената от въртележката на всички роли в ежедневието и отново я карат да се чувства специална, разказват от екипа на дуото. По думите им поп-денс меланхолията на парчето носи характерното за дуото аналогово усещане за свързаност, което карат публиката не просто да танцува, а да рестартира емоционално на прага на лятото. "Различна" е разработка на стара музикална идея на Любомир Боянов-Chaz, която Ивелина Колаксъзова-Ive припознава и доразвива.

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Снимка: Ive/Facebook

"Тя ще даде заглавието на албума, който предстои да пуснем през есента. В текста може да се припознае всяка жена, която желае да избяга от отговорностите и очакванията към нея, за да се почувства отново свободна да се забавлява. Да си припомни как звучи смехът, който отдавна вече не чува в самотата си ... Но все пак е срещнала някой, с който да си върне вкуса към живота", казва още Ивелина Колаксъзова-Ive.

За песента

Музиката и текстът са на дуото. Аранжиментът е реализиран от Любомир Боянов-Chaz и Димитър Ганчев-Майт, който стои и зад микса, и мастеринга на песента.

Видеото е заснето в Пловдив край гребната база, жп гарата и централната градска част от режисьора и оператор Росен Димитров. Вдъхновен от тяхната музика, преди година той сам търси контакт с Ive & Chaz с желание за съвместна работа.

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